DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECT. 12/22 MTN US36962G6F61 BAW/UFN
GENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966TJA16 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECT. 12/22 MTN US36962G6F61 BAW/UFN
GENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966TJA16 BAW/UFN
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