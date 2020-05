ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Mittwoch recht robust gezeigt. Während es an den meisten europäischen Börsen abwärts ging, schloss der eidgenössische Leitindex SMI im Plus. Vor allem die defensiven Aktien verhinderten eine Abwärtsbewegung. Tendenziell gestützt wurden die Märkte von der allmählichen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in vielen Ländern.

Dagegen verdeutlichten neue Konjunkturdaten aus den USA und Europa das Ausmaß der durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schäden. In den USA verstimmten die jüngsten Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP, der einen historisch hohen Rückgang von 20,236 Millionen Stellen in der Privatwirtschaft meldete. Derweil hat die EU-Kommission ihre BIP-Prognosen für den Euroraum gesenkt. "Es ist klar, dass die EU in die schwerste Rezession ihrer Geschichte eingetreten ist", schreibt die Kommission.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.572 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 58,91 (zuvor: 69,02) Millionen Aktien.

Die drei defensiven Schwergewichte sorgten für den beachtlichen Tagesgewinn am Schweizer Markt. Nestle stiegen um 0,9 Prozent, die Pharmawerte Novartis und Roche verteuerten sich um 1,4 bzw 2 Prozent. Die Branche ist wegen der Covid-19-Pandemie ohnehin gegenwärtig gefragt.

Bei den Bankenwerten fielen UBS um 1,4 Prozent und Credit Suisse um 1,5 Prozent, Julius Bär gewannen dagegen 1,4 Prozent. Die Deutsche Bank bestätigt für Credit Suisse bei leicht gesenktem Kursziel die Kauf-Empfehlung, während die UBS zum Halten bei gestiegenem Kursziel empfohlen wird. Vermögensverwalter, besonders UBS und Julius Bär, haben sich laut der Deutschen Bank im bisherigen Jahresverlauf deutlich besser entwickelt als europäische Banken.

Die Analysten der Bank sehen das geringere Kreditrisiko im Vergleich zu den kommerziellen Banken als Hauptgrund dafür. Bei der Credit Suisse sei diese Entwicklung aber weniger ausgeprägt zu beobachten gewesen, so dass die Aktie nun vergleichsweise deutlich billiger sei als UBS und Julius Bär.

Die konjunktursensiblen Werte ABB (-1,8 Prozent) und Adecco (-2,7 Prozent) wurden gemieden. Tagessieger im SMI waren die Aktien des Baarer Spezialitätenchemieunternehmens Sika mit einem Plus von 2,1 Prozent.

May 06, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

