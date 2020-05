Führender Anbieter von Malware-Erkennungslösungen unterzeichnet erste Vertriebsvereinbarung für europäischen Markt, um globale Präsenz zu erweitern und zweistelliges Umsatzwachstum zu fördern

BOCHUM, May 06, 2020, ein Anbieter von automatisierten Lösungen für die Analyse und Erkennung von Malware, hat heute den Abschluss einer strategischen Vertriebspartnerschaft mit ectacom GmbH , einem führenden Value-Added-Distributor für IT- und Datensicherheitslösungen auf dem deutschen und polnischen Markt, bekanntgeben. Im Rahmen der neuen Vertriebsvereinbarung kann ectacom VMRays wegweisende Lösungen für die Analyse und Erkennung von Malware nutzen, um individuelle End-to-End-Lösungen zu entwickeln, mit denen Kunden schneller auf neue und getarnte Malware-Bedrohungen reagieren können.



"Da sich Cyberangriffe weiterentwickeln, müssen sich auch die Cybersicherheitstechnologien weiterentwickeln. Die präzise und praktische Lösung für die automatisierte Analyse und Erkennung von Malware passt sehr gut in unserer Portfolio und zu unserem Ziel, Best-of-Breed-Technologien für den DACH-Markt bereitzustellen", so Tomé Spasov, Chief Business Development Architect bei der ectacom GmbH. "Die VMRay-Plattform überwacht jede Interaktion zwischen Malware und Zielsystem und bleibt dabei nahezu unsichtbar. Damit verändert sie die Art und Weise, wie SOC-Teams der zunehmenden Menge und Vielfalt an Bedrohungen begegnen können. Wir sind überzeugt, dass der innovative Ansatz von VMRay unseren Partnern und Kunden einen einzigartigen Mehrwert bietet."

In der dynamischen Bedrohungsumgebung von heute sind signaturbasierte Sicherheitslösungen nicht in der Lage, Bedrohungen zu erkennen, die noch völlig neu sind. Der Ansatz von VMRay stellt eine radikale Abkehr von herkömmlichen Methoden zur Malware-Sandbox-Analyse dar. Durch die Kombination aus Hypervisor-basierter dynamischer Analyse und statischen Echtzeit-Reputation-Engines können Sicherheitsteams Bedrohungen schnell erkennen und Gefährdungsindikatoren (IOCs, Indicators Of Compromise) extrahieren, während sie gleichzeitig für die Malware unsichtbar bleiben.

"Mit dieser Partnerschaft wird ectacom zu unserem ersten europäischen Vertriebspartner. Damit wird ectacom ein wichtiger Partner für VMRay sein, wenn wir mit unserem Portfolio an Lösungen in die Märkte Europa, Asien-Pazifik und Nahost expandieren", so Ilijana Vavan, Chief Sales Officer bei VMRay. "Ectacom hat sich als einer der renommiertesten VADs in Westeuropa etabliert und sein Portfolio an Technologieanbietern sorgfältig ausgewählt, um damit maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen für seine Kunden zu entwickeln. Wir freuen uns sehr, sie zu unseren Partnern zu zählen."

Über VMRay

VMRay hat eine klare Mission: Unternehmen dabei zu unterstützen, sich vor der wachsenden globalen Bedrohung durch Malware zu schützen. VMRays automatisierte Lösungen zur Analyse und Erkennung von Malware helfen Unternehmen auf der ganzen Welt, Geschäftsrisiken zu minimieren, ihre wertvollen Daten zu schützen und ihre Marke zu sichern. Die Gründer von VMRay, Dr. Carsten Willems und Dr. Ralf Hund, waren frühe Pioniere im Bereich Malware-Sandboxing und haben bahnbrechende Technologien entwickelt, die in der Branche weiterhin Maßstäbe setzen. Sie haben VMRay gegründet, um aus ihren Forschungsergebnissen praktische Lösungen zu entwickeln, die die Online-Welt zu einem sichereren Ort machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vmray.com .

Über ectacom

Ectacom ist ein Value-Added-Distributor für IT- und Datensicherheitslösungen zum Schutz vor Sabotage, Spionage und Cyberkriminalität. Das Portfolio des Unternehmens umfasst hochmoderne Lösungen für Endpoint- und Gateway-Sicherheit.