The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2020



ISIN Name



CA04341Y1051 ASANKO GOLD INC.

FR0012633360 CELLNOVO GROUP INH. EO 1

GB00BGCC6189 GAN PLC LS -,01

GAN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de