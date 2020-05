Der Zahlungsdienstleister PayPal hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.PayPal hat am Mittwoch nach der Schlussglocke an der Wall Street sein Erstquartals-Zahlenwerk veröffentlicht.Daraus geht hervor, dass der Konzern in den vergangenen drei Monaten ein EPS in Höhe von 0,66 Dollar verbuchen konnte. Experten prognostizierten einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...