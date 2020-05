Houston (ots/PRNewswire) - Informationen aus der gesamten Förderung verbessern Effizienz, Betriebszeit und Produktion globaler BeständeWeatherford International plc (OTC Pink: WFTLF) hat heute bekannt gegeben, dass ForeSite, seine Plattform für die Produktionsoptimierung, einem Produzenten aus den Fortune 500 durch messbare Verbesserungen bei Effizienz, Betriebszeit und Produktion zu einer jährlichen Ersparnis von 18 Millionen USD verholfen hat. Die überzeugenden Gesamtresultate haben den Betreiber veranlasst, eine globale Einführung der Plattform für Informationen aus der gesamten Förderung von Weatherford zu bestellen, um die Produktion in seinen Betrieben in den USA und darüber hinaus zu maximieren.Weatherford hat in Zusammenarbeit mit dem Betreiber aus West-Texas die Produktionsoptimierungsplattform ForeSite im gesamten Unternehmen eingeführt. Es werden vorhandene Ströme von Einsatzdaten als Weg zur Verbesserung der Effizienz einer Reihe von Formen der Pumpförderung genutzt. Zu den gezeigten Verbesserungen gehören Einsparungen durch Lebensdauer der Ausrüstung und Erträge im Personalbereich mittels Führung durch Abweichungskontrolle."Die Ziele des Kunden waren klar", sagte Manoj Nimbalkar, Global Vice President des Bereichs Production Automation and Software bei Weatherford. "Zum Ersten musste die Lösung zu einer Reihe von Formen der Produktion passen, darunter freies Ausfließen, Tiefpumpen, Gaspumpen und elektrische Tauchpumpen (ESP). Zum Zweiten musste Weatherford ein Optimierungssystem für das ganze Unternehmen und sämtliche Daten schaffen, das über Softwaresysteme und Firmen übergreifend Zugriff hat. Zum Dritten musste das Produkt bestehende Daten der Altsoftware nutzen und Echtzeit-Feeds der existierenden CygNet-SCADA-Plattform von Weatherford integrieren können, wie auch eines Feld-Zuordnungs- und Quell-Konfigurators eines anderen Anbieters."Das Produktoptimierungsteam von Weatherford arbeitete mit dem Betreiber zusammen, um Produktionsstrategie und Datenbedarf mehrerer tausend Quellen zu bestimmen. Weatherford und der Betreiber einigten sich auf eine stufenweise Einführung der ForeSite-Produktionsoptimierungsplattform, deie mit einem Pilotprojekt begann, das entscheidende Leistungskennzahlen (KPI) setzte, die zur weiteren Übernahme im gesamten Unternehmen führen würden.Der Betreiber erwartet nach vollständiger Einführung jährliche Einsparungen von 18 Millionen USD. Diese Prognosen setzen sich zusammen aus: Ersparnissen von 6 Millionen USD bei der Effizienz der Belegschaft, 7 Millionen USD durch verlängerte Betriebsdauer der Ausrüstung, 5 Millionen USD Umsätze aus Quellen, die schneller von freiem Ausfließen auf Pumpen umgestellt werden.ForeSite wurde bei einer Untergruppe von Quellen installiert - darunter freies Ausfließen, Gestängetiefpumpen, Gaspumpen und ESP - und die Plattform hat sämtliche vorhandenen und vorigen Systeme für die Datenverwaltung und Planung nahtlos in eine einzelne Plattform für die Produktionsoptimierung integriert. Die sich daraus ergebenden Effizienzen in Echtzeit haben den Betreiber in die Lage versetzt, sämtliche Pilotbohrungen (produktiv wie zurückbleibend) durch Abweichungskontrolle zu führen, was in den Bereichen der Produktion und Betriebszeit zu Einsparungen von vielen Millionen Dollar führte."Das ForeSite-Pilotprojekt hat sämtliche Kennzahlen übertroffen und im Ergebnis wurde das Programm in einer Einführung der Phase 1 auf nahezu 1.000 Quellen ausgedehnt, die im gesamten Unternehmen im Verlauf der nächsten zwei Jahre eingeführt wird", sagte Manoj Nimbalkar.Informationen zu WeatherfordWeatherford ist das führende Unternehmen im Bereich der Erzeugnisse für Quellbohrungen und Produktion. Weatherford ist in über 80 Ländern tätig und begegnet den Herausforderungen der Energieindustrie mit seinem weltweiten Netzwerk von mehr als 20.000 Mitarbeitern an 610 Standorten, die Einrichtungen für Wartung, Forschung und Entwicklung, Schulung und Herstellung umfassen. Besuchen Sie uns unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2795263-1&h=3741675571&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2795263-1%26h%3D191723028%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weatherford.com%252F%26a%3Dweatherford.com&a=weatherford.com , um weitere Informationen zu erhalten, und folgen Sie uns auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2795263-1&h=1824864487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2795263-1%26h%3D482989077%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fweatherford%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2795263-1&h=2499909083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2795263-1%26h%3D434779899%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3DFacebook&a=Facebook , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2795263-1&h=284329229&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2795263-1%26h%3D3486060575%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2795263-1&h=1180075904&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2795263-1%26h%3D1127487276%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DInstagram&a=Instagram und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2795263-1&h=2823042945&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2795263-1%26h%3D671102492%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube .Kontakt:Pressekontakt:Karen David-Green+1.713.836.7430Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing OfficerChristopher Wailes+1.832.851.8308Director, Global Media EngagementLogo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100847539