ACHTUNG- der Uran-Bullenmarkt beginnt gerade erst!: Historische Entscheidung im US-Uranmarkt! Dieses Unternehmen ist der große Gewinner!

Uran entwickelt sich immer mehr zum Dauerbrenner-Thema! Langsam verstehen immer mehr Marktteilnehmer die Entscheidung von Donald Trump bezüglich der US-eigenen Uranversorgung, und die Bedeutung der noch deutlich unterbewerteten, davon profitierenden Uranunternehmen.Erfolgs-CEO Amir Adnani spricht exklusiv in Fox-News-Interview zu AmerikanernDer Chairman und CEO des in den USA ansässigen Uranbergbau- und Explorationsunternehmens Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC), Amir Adnani, äußerte sich gerade erst in einem viel beachteten Interview mit Fox-Business zum dringenden Handlungsbedarf der USA angesichts der amerikanischen Abhängigkeit von Uranimporten. Adnani argumentiert, dass die USA dringend eine zuverlässige Uran-Lieferkette benötigen, denn, so der Uranium Energy-Chef, Amerikas Vertrauen in andere Länder für Uranlieferungen erweise sich als ein gravierendes, nationales Sicherheitsproblem.So beabsichtigt die Trump-Administration angesichts des in einigen Bereichen Beinahe-Zusammenbruchs im Zuge der gegenwärtigen Pandemie, die industrielle Basis wieder verstärkt in die amerikanische Heimat zurückzuzholen. Der aktuelle Bericht der Arbeitsgruppe für Kernbrennstoffe (Nuclear Fuel Working Group) empfiehlt demnach, Uranvorräte aufzubauen bei einer gleichzeitigen Lockerung der Bergbaugesetze.Adnani spricht von einer historischen Entscheidung:"Es ist die stärkste politische Erklärung der US-Regierung zur Förderung des nuklearen Marktes und des Uranabbaus. Die Entscheidung des Präsidenten und seiner Administration, sich dieser dringenden nationalen Sicherheitsherausforderung zu stellen, ist klar zu begrüßen! Der Grund für die nationale Sicherheitsherausforderung liegt darin, dass Uran für die US-Stromversorgung und wichtige Verteidigungsbedürfnisse von entscheidender Bedeutung ist! Die Uran-Produktion im eigenen Land liegt bei nahezu Null, weshalb alles importiert werden muss. Was dabei rauskommen kann, sieht man meist erst im Ernstfall, wie bei der Beschaffung von Pharmazeutika, Masken und Beatmungsgeräten im Rahmen der COVID-19-Pandemie, wo die Lieferketten eindeutig unterbrochen waren. Diese Ereignisse verdeutlichten einmal mehr die Wichtigkeit einer unabhängigen und zuverlässigen Lieferkette, die man im eigenen Land sogar problemlos herstellen kann!" Quelle: Uranium EnergyEs sei fast unvorstellbar, dass die USA zu 100 % von Uranimporten abhängig seien, und davon mehr als 40 %, aus Russland und anderen ehemaligen Staaten der Sowjetunion kämen, resümierte Adnani. Dazu sollte man noch wissen, dass in Amerika etwa 95 Reaktorblöcke in Betrieb sind. Zwei Reaktoren befinden sich in Bau und ein weiterer in Planung. Der Rohstoff Uran wird also dringend benötigt und sollte zum Großteil aus dem Land selbst kommen!Dramatisch rückläufiges Uran-Angebot!Dieses Jahr wird etwa 182 Mio. Pfund Uran benötigt, und das bei dramatisch sinkendem Angebot!!! Denn Cameco hat seine große "Cigar Lake'-Mine auf unbestimmte Zeit in den Wartungszustand versetzt. Auch Kazatomprom reduzierte seine Produktion um mehr als 15 %.Sollte sich das von Marktkennern ausgerufene Angebotsdefizit von etwa 85 Mio. Pfund bestätigen, sind weitaus höhere Uranpreise vorprogrammiert!Der Bericht der "NFWG' bewegte den US-Präsident Trump bereits für das kommende Jahr das 10-Jahres-Programm im Wert von 1,5 Milliarden USD für den Kauf von US-Uran in den Haushaltsplan aufzunehmen. Der Bericht der "NFWG' macht auch unmissverständlich deutlich, dass je nach Wirksamkeit des Programms im laufe der Zeit noch zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet werden müssten.Uranium Energy ist bereit - und wird so Hauptprofiteur unter den US-Uranfirmen!Das kommt für Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) gerade recht. Denn die Firma hat die größte US-Ressourcenbasis vollständig genehmigter und kostengünstiger "In-situ'-Rückgewinnungsprojekte ("ISR') in Texas und Wyoming, was das Unternehmen in eine wettbewerbsfähige Position versetzt. Damit komfortabel ausgestattet kann das Unternehmen sehr schnell seine kostengünstige Produktion hochfahren, und einen signifikanten Beitrag zum US-Lagerbestandsaufbau leisten! Denn "Hobson' und "Reno Creek' können jährlich zusammen die beachtliche Summe von 4 Mio. Pfund Uran herstellen.Als Reaktion auf die Trump-Entscheidung und den Uranaussichten haben die Analysten aus dem Hause H.C. Wainwright & Co. Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038 / NYSE American: UEC) noch einmal einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Das Unternehmen, das mit seiner "Hobson'-Verarbeitungsanlage und dem "Reno Creek'-Projekt als eines der ersten bereit sei, die staatlichen Uranreserven zu beliefern, behielt natürlich seine Kaufempfehlung und das Kursziel 3,50 USD. Derzeit notiert Uranium Energy bei gerade einmal 1,10 USD!!!Unser Fazit:Aufgrund der jüngsten Geschehnisse und des rund 30 %igen Uranpreisanstiegs binnen sehr kurzer Zeit, haben wir Präsident und CEO Amir Adnani um ein exklusives Interview gebeten, um noch mehr Informationen über den Markt und seine extrem aussichtsreiche Firma zu erhalten! Freuen Sie sich schon jetzt auf spannende und interessante Informationen, die wir hier schnellstmöglich deutschsprachig präsentieren werden. Wir können nur allen Anlegern raten den neuen Uran-Bullenmarkt nicht zu ignorieren und sich unbedingt einige Stücke der besten Firmen ins Depot zu legen! 