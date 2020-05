ENSCHEDE/VENLO (dpa-AFX) - Der bei Deutschen wohl bekannteste Supermarkt der Niederlande, der seit Jahrzehnten eine Millionenkundschaft aus dem Ruhrgebiet anlockt, nimmt mit einer Dependance nun Westfalen und Niedersachsen ins Visier. Die "Zwei Brüder von Venlo" richten auch im Zentrum der Grenzstadt Enschede eine große Filiale ein, wie die Zeitung "Twentse Courant" berichtete. Wie schon in Venlo werde vor allem auf deutsche Einkaufstouristen abgezielt, sagte "Zwei Brüder"-Chef Ronald Versluis.



Der Supermarkt - nach eigenen Angaben einer der größten der Niederlande - hat alles, was Deutsche gerne in Holland auch auf Vorrat einkaufen: Kaffee, Süßigkeiten und auch eine große Fischtheke. Wie Innenstadtmanager Duco Hoek der Zeitung sagte, ist die Hoffnung, dass der neue Supermarkt mehr deutsche Touristen nach Enschede lockt.



Dass der Laden in Venlo auf Deutsche als Zielgruppe setzt, wurde 1961 eher aus der Not geboren. Weil den Brüdern Geurt und Gerrit Snetselaar, die noch den Gemüsewagen des Vaters durch Venlo fuhren, nach dem Öffnen eines eigenen Ladens die Kunden ausblieben, begannen sie, auf Deutsch zu werben./evs/DP/zb

