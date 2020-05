Der US-Finanzdienstleister Global Payments Inc. (ISIN: US37940X1028, NYSE: GPN) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,195 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 26. Juni 2020 (Record date: 12. Juni 2020). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 0,78 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...