HeidelbergCement AG: Vorstand und Aufsichtsrat der HeidelbergCement AG passen den ursprünglichen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 von 2,20 EUR auf 0,60 EUR je Aktie anDGAP-Ad-hoc: HeidelbergCement AG / Schlagwort(e): Dividende HeidelbergCement AG: Vorstand und Aufsichtsrat der HeidelbergCement AG passen den ursprünglichen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 von 2,20 EUR auf 0,60 EUR je Aktie an07.05.2020 / 06:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Angesichts des Umfangs und des Ausmaßes der Corona Krise und der nach wie vor hohen Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung haben Vorstand und Aufsichtsrat der HeidelbergCement AG beschlossen, die progressive Dividendenpolitik vorerst auszusetzen. Ziel ist es, die gute Finanzstruktur des Unternehmens zu erhalten.Vor diesem Hintergrund werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 4. Juni 2020 eine Dividende von 0,60 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Ursprünglich betrug der Dividendenvorschlag 2,20 EUR pro Aktie. Infolgedessen bleiben 317 Mio. EUR aus der ursprünglich vorgeschlagenen Dividendenzahlung von 437 Mio. EUR als Barmittel im Unternehmen erhalten.Das Unternehmen bekräftigt seine grundsätzliche Position, nach Überwindung der Corona Krise wieder zur bisherigen Dividendenpolitik mit einer mittelfristig mindestens konstanten oder steigenden Dividende in Höhe von ca. 40% bezogen auf den Anteil der Gruppe am Jahresüberschuss zurückzukehren.Heidelberg, 7. Mai 2020HeidelbergCement AG Der VorstandKontakt: HeidelbergCement AG Group Communication & Investor Relation Christoph Beumelburg Tel.: +49 6221 481 13249 Fax: +49 6221 481 13217 ir-info@heidelbergcement.comBerliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland07.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6221 481-0 Fax: +49 (0)6221 481-13217 E-Mail: info@heidelbergcement.com Internet: www.heidelbergcement.com ISIN: DE0006047004 WKN: 604700 Indizes: DAX30 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange EQS News ID: 1038111Ende der Mitteilung DGAP News-Service1038111 07.05.2020 CET/CEST