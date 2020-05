FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GHK XFRA BMG4069C1486 GREAT EAGLE HLDGS HD-,50

DRUP XFRA LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF DLA

EBUY XFRA LU2023678878 LIF-DIG.EC.ETF DLA

ELCR XFRA LU2023679090 LIF-FUT.MOB.ETF DLA

GENY XFRA LU2023678449 LIF-MILLEN.ETF DLA

IQCY XFRA LU2023679256 LIF-SM.CIT.ETF DLA

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP.

