HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Teamviewer mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro aufgenommen. Er schätze, dass sich bis 2023 der gesamte für den Softwarespezialisten adressierbare Markt auf 30 Milliarden Euro ausweiten werde, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt wachse infolge einer zunehmenden Zahl von Anwendungsfällen für die Teamviewer-Software und einem Trend in Richtung räumlicher Unabhängigkeit und externen Arbeitsplätzen. Teamviewer sei der führende Anbieter von Schnittstellen-Software./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A2YN900

