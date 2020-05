Zeitalter der Goldaktien: Ist das der Beginn einer weiteren großen Erfolgsstory? Exklusiv-Interview mit einem echten Gewinner!

Anzeige / Werbung

15 Jahre nach dem Mega-Erfolg Detour Lake Gold hat man den nächsten Volltreffer im Auge! Ist das der Beginn einer weiteren großen Erfolgsstory? Exklusiv-Interview mit einem echten Gewinner!

Vor ein paar Tagen haben wir Ihnen mit Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) das neueste Spielfeld von Erfolgs-CEO Gerald Panneton vorgestellt - der wahre Goldfinger der Minenindustrie!

Für unsere Recherchen und Analysen ist es enorm wichtig, einen direkten Draht zum Top-Management der jeweiligen Firmen zu haben! Denn so bekommen wir wichtige Infos aus erster Hand. Vor Kurzem haben wir mit Executive Chairman Gerald Panneton gesprochen, der uns ausführlich darstellte, warum er mit seinem Engagement bei Gold Terra Resource erneut ganz am Anfang einer weiteren großen Erfolgsstory steht.

Das Interview wurde aus dem Original ins Deutsche übersetzt:

Aktienexplorer: Gerald, wir freuen uns sehr, dass Sie sich als Executive Chairman der Gold Terra Resource Corp. für unsere interessierten Leser die Zeit für dieses Interview genommen haben. Sie haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für Aktionäre im Goldsektor! Viele von uns werden sich an Ihren Mega-Erfolg bei Detour Lake Gold erinnern, deren Marktkapitalisierung von 140 Mio. USD beim Börsengang auf über 3 Mrd. USD gestiegen ist! Die Detour Lake Gold Mine ist heute immer noch eine der größten Goldminen Kanadas mit einer Produktion von mehr als 600.000 Unzen pro Jahr. Können Sie Ihre Vision für uns rekapitulieren?

Gerald: Die Detour Lake Gold Mine wurde 1998 wegen des niedrigen Goldpreises stillgelegt und dann an eine kleine Junior-Explorationsfirma verkauft, die von 1998 bis 2006 sporadisch Arbeiten durchführte. Im April 2006 wurde mir angeboten, mich dort umzusehen. Nachdem ich zahlreiche Projekte mit Barrick Gold evaluiert hatte (ich habe 12 Jahre für das Unternehmen gearbeitet), sah ich als Geologe sofort, dass das Projekt noch einige Bohrungen benötigte. Denn dieses Projekt wurde nie auf sein signifikantes Potenzial als Goldlagerstätte untersucht. Ich konnte jedoch das Potenzial frühzeitig erkennen, um 5 bis 10 Millionen Unzen Gold zu definieren. Zu dieser Zeit betrug die Ressource ungefähr um 1,5 Millionen Unzen. Detour Lake Gold ist dann im Januar 2007 an der TSX gelistet worden und innerhalb von sechs Jahren war die Mine in Produktion. Als ich das Unternehmen Ende 2013 verließ, verfügte die Firma über Goldmineralreserven von sagenhaften 15,5 Millionen Unzen und Mineralressourcen von 5 Millionen Unzen… also sogar noch weit über meiner ersten Einschätzung!

Aktienexplorer: Das war wirklich eine Meisterleistung. Haben Sie Ihre Rückkehr als Executive Chairman von Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) zeitgleich mit der Rückkehr eines Gold-Bullenmarktes geplant?

Gerald: Vielleicht habe ich wirklich das richtige Timing gefunden, aber hier geht es mehr um meine persönlichen Ansichten, immer auf der Suche nach großartigen Goldvorkommen zu sein! Dieser aktuelle Bullenmarkt dürfte noch mehr in den Anfängen stecken als der, in den wir 2006 eingetreten sind, als ich Detour Lake Gold gestartet habe. Ja, das Timing ist wichtig. Das Yellowknife City Gold-Projekt von Gold Terra ist ein einzigartiges Asset mit enormem Potenzial… und mein Bauchgefühl sagt, es hat vielleicht genauso viel Potenzial wie die Detour Lake Gold Story.

Aktienexplorer: Das wäre dann die nächste Mega-Mine in Kanada! Sehen Sie Ähnlichkeiten zwischen Detour Lake Gold, als Sie sich 2006 engagierten, und dem aktuellen Projekt von Gold Terra in Yellowknife?

Gerald: Auf jeden Fall, da es ein großes Potenzial gibt, Ressourcen von mehreren Millionen Unzen für das Yellowknife City Gold-Projekt zu definieren. Genau wie bei Detour Lake Gold handelt es sich um ein Grundstück im Distrikt-Maßstab mit Hauptstrukturen (Scherzonen), in denen sich die Goldmineralisierung in einer günstigen geologischen Reihenfolge befindet.

Unser Grundstück befindet sich direkt neben zwei ehemaligen produzierenden hochgradigen Minen (Gesamtproduktion von 14 Millionen Unzen Gold). Die unterirdischen Minen Con und Giant wurden 2004 geschlossen. Gold Terra hat 2013 mit den Explorationsaktivitäten auf dem ersten 37 km2 großen Grundstück begonnen und nun eine vielversprechende Landposition von 790 km2 zusammengestellt, die insgesamt aber noch relativ unerforscht ist. Man hat im Laufe der Jahre zwar kleine Explorationsprogramme durchgeführt, doch die wahre Größe der Liegenschaft wurde nie ansatzweise getestet. Nachdem ich im Oktober 2019 als Executive Chairman beigetreten war, konnten wir im November 2019 bereits eine erste Ressource für das Projekt ausweisen!

Ein weiterer massiver Vorteil, den wir haben, ist die Infrastruktur - direkt neben der Stadt Yellowknife (innerhalb von 10 Kilometern), ganzjähriger Zugang zum Grundstück und Wasserkraft. Am wichtigsten ist, dass dies ein historisches "hochgradiges" Goldlager (> 16 g / t) ist. Unser Fokus liegt nun vor allem darauf, mehr "hochgradige" Goldmineralisierungen zu finden. Letztendlich möchte ich Yellowknife als eines der führenden Goldminenbezirke in Kanada etablieren. Und ich glaube, dass dies auch zeitnah möglich ist!

Aktienexplorer: In der Tat sagt man ja nicht umsonst, dass man neue Minen am sichersten neben alten Minen finden kann. Ihr Projekt befindet sich direkt neben zwei ehemaligen produzierenden Minen, die mit 16 g / t über 14 Millionen Unzen produzierten. Wo sehen Sie das offensichtlichste Potenzial?

Gerald: Der Haupterzkörper der Minen Con und Giant befindet sich in einer Struktur namens Campbell Shear, das nach dem Geologen von Cominco benannt ist, der es 1946 entdeckt hat. Diese Struktur im Distrikt-Maßstab erstreckt sich über eine Streichlänge von fast 70 Kilometern im südlichen und nördlichen Teil der Yellowknife City Gold Liegenschaft. Die Giant Mine produzierte 8,1 Millionen Unzen bei 16 g / t Au und die Con-Mine produzierte 6,1 Millionen Unzen bei 16,1 g / t Au über eine Streichlänge von 3 bis 4 Kilometern bis zu einer Tiefe von 1.900 Metern, und die Lagerstätten sind insgesamt noch offen in alle Richtungen. Jetzt können Sie sich das Potenzial für Gold Terra ausmalen, wenn sich der Giant-Con-Erzkörper nochmals wiederholt! Wir sind alle extrem gespannt auf die kommenden Bohrungen!

Aktienexplorer: Wie gehen Sie bei der Erkundung genau vor? Wie gehen Sie mit dieser riesigen Landposition im Distrikt-Maßstab von fast 800 km2 um?

Gerald: Zunächst betrachten wir die zuvor durchgeführten Arbeiten, in denen alle wichtigen Goldstrukturen, einschließlich der Campbell-Scherung auf unserem Grundstück, und alle historischen Arbeiten beschrieben wurden. Die Campbell-Scherstruktur ist bereits gut definiert und wurde nur in einigen Bereichen oberflächennah getestet. Wir werden mit dem Bohrtest der Haupt-Campbell-Scherstruktur sowohl auf dem Southbelt- als auch auf dem Northbelt-Grundstück beginnen, die die südliche und nördliche Ausdehnung der Hauptgoldlagerstruktur darstellen.

Gold wurde in Quarzadern und Scherzonen wie der Con-Scherung (1 Million Unzen) und der Crestaurum-Scherung auf unserem Grundstück Northbelt (derzeit 250.000 Unzen in der abgeleiteten Kategorie bis zu einer vertikalen Tiefe von 250 Metern) gefunden. Diese beiden Scherzonen sind Teil eines großen mineralisierten Systems.

Aktienexplorer: Anfang 2020 haben Sie 10.000 Meter Bohrungen an einem Ihrer Ziele (Sam Otto) durchgeführt. Was sind die nächsten Schritte?

Gerald: Sam Otto ist eine minderwertige Lagerstätte (ungefähr 1,25 g / t Gold), die sich entlang einer Spreizung einer signifikanten Scherzone befindet, ungefähr 1 Kilometer östlich der interpretierten Ausdehnung der Campbell-Scherzone. Dieses Ziel war im Winter einfacher und billiger zu bohren (225 CAD pro Meter, alles inklusive). Wir haben in Sam Otto fast 10.000 Meter Bohrungen durchgeführt. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass wir das mineralisierte System über die Grenzen der aktuellen Mineralressourcenschätzung von ca. 450.000 Unzen in der abgeleiteten Kategorie (November 2019) hinaus erweitert haben. Wir warten immer noch auf Testergebnisse für 16 Löcher. Diese sollten zeitnah veröffentlocht werden!

Wir haben diesen Winter auch eine geophysikalische IP-Untersuchung durchgeführt, um die Campbell-Scherzone auf der Northbelt-Erweiterung genauer zu lokalisieren. Zwei Löcher testeten IP-Anomalien und wir warten dort ebenfalls auf die Testergebnisse.

Aktienexplorer: Erwarten Sie eine Aktualisierung bzw. Erweiterung der aktuellen abgeleiteten Goldressource 43-101 von 735.000 Unzen?

Gerald: Unser Plan für 2020 ist es, sowohl Sam Otto als auch Crestaurum, unser hochgradiges Ziel, zu bohren und die Mineralressourcenschätzung vor Jahresende 2020 für beide Lagerstätten zu aktualisieren. Das erste Bohrprogramm wurde im März in Sam Otto abgeschlossen. Wie aus den bisher erhaltenen Untersuchungsergebnissen hervorgeht, haben wir das mineralisierte System erfolgreich erweitert.

Aktienexplorer: Damit besteht dann wohl eine echte Chance, die wichtige Marke von 1. Mio Unzen deutlich zu überschreiten! Wie hat sich COVID-19 auf Ihre Explorationsaktivitäten ausgewirkt und auf Ihre Fähigkeit, das Projekt voranzutreiben?

Gerald: Das Unternehmen hat alle Richtlinien der Regierung der Nordwest-Territorien befolgt und konnte das Winterbohrprogramm auf sichere Weise abschließen, ohne dass Fälle in unserem Unternehmen gemeldet wurden. Derzeit gibt es keine Einschränkungen für den Neustart eines Bohrprogramms, aber das Unternehmen möchte seine Mitarbeiter nicht gefährden und überwacht die Situation weiterhin und wird bis September warten, um möglicherweise seine Explorationsaktivitäten wieder aufzunehmen.

Aktienexplorer: Wie sehen Sie das Projekt langfristig? Haben Sie eine Exit-Strategie? Verkaufen oder Produzieren?

Gerald: Unser Ziel ist es, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir wissen, dass die hochgradige Goldmineralisierung mit der Campbell-Scherung verbunden ist. Lassen Sie uns diese finden, bohren und die Unzen produzieren.

Wenn unsere Strategie erfolgreich ist, werden wir sicher Interesse bei möglichen Käufern wecken, aber letztendlich treffen die Aktionäre die Entscheidung, ein angemessenes Angebot anzunehmen. Auf der anderen Seite können wir eine Mine bauen, wie ich es zuvor bereits bei Detour getan haben.

Aktienexplorer: Das hört sich spannend an. Wie ist es, in Yellowknife zu arbeiten? Wie ist die Infrastruktur, der Arbeitsmarkt, die Unterstützung durch die Gemeinden?

Gerald: Yellowknife mit derzeit rund 20.000 Einwohnern wurde während dem Bergbau aufgebaut. Die Regierung, die Gemeinde, einschließlich der First Nations, unterstützen den Bergbau sehr. Das Projekt ist innerhalb von 15 bis 30 Minuten von der Stadt Yellowknife entfernt, sodass alle nach ihrem Arbeitstag sicher nach Hause zurückkehren können. Die Infrastruktur ist ausgezeichnet, mit einem nationalen Flughafen, der alle großen Städte in Kanada bedient.

Aktienexplorer: Das sind sicher die Besten Infrastruktur-Voraussetzungen, die wir bisher gesehen haben! Welche Katalysatoren kann der Markt in den kommenden Wochen und Monaten erwarten?

Gerald: Wir veröffentlichen immer noch Testergebnisse aus dem Winterbohrprogramm von Sam Otto, die das mineralisierte System bisher erweitert haben. Wir werden auch ein Update zum nächsten Bohrprogramm für das hochgradige Crestaurum-Ziel bereitstellen. Es ist unser Ziel, die Bohraktivitäten im Herbst wieder aufzunehmen und möglicherweise die Mineralressourcenschätzung nach diesem Bohrprogramm zu aktualisieren.

Das Unternehmen führt derzeit Kompilierungsarbeiten an der Campbell-Schere durch, die eine Reihe hochwertiger Goldziele für Bohrungen bereitstellen werden.

Aktienexplorer: Was möchten Sie den Investoren und neuen Anlegern zum Abschluss noch mit auf den Weg geben?

Gerald: Das Team von Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) konzentriert sich darauf, Wert für seine Aktionäre zu schaffen, indem es das Explorationspotenzial seiner Landposition im Distrikt-Maßstab auf dem produktiven Yellowknife Greenstone-Gürtel freisetzt, der bereits über 14 Millionen Unzen Gold produziert hat. Das Projekt befindet sich in einer Top-Bergbauumgebung mit starker Unterstützung der Gemeinde in unmittelbarer Nähe der Stadt Yellowknife.

Mit bisher definierten 735.000 Gold-Unzen (abgeleitete Mineralressource vom November 2019) in vier Lagerstätten im Umkreis von 3,5 Kilometern haben wir einen guten Start hingelegt. Unser geologisches Verständnis des Projekts hat sich im letzten Jahr erheblich verbessert, sodass wir unsere nächsten Explorationsbemühungen auf das Campbell-Schersystem als Hauptziel für eine hochgradige Mineralisierung konzentrieren. Sobald wir fertig sind, werden wir ein Bohrprogramm starten und die Campbell-Scherung auf unserem Grundstück im Norden und Süden testen.

Ansonsten gilt wie bei Immobilien: LAGE, LAGE, LAGE! Wir liegen direkt neben 14 Millionen Unzen und als Geologe ist dies der richtige Ort, an dem man sich aufhalten muss!

Aktienexplorer: Gerald, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das intensive Gespräch. Wir werden die weitere Entwicklung der Firma genau beobachten. Bisher gefällt uns Ihre Arbeit enorm! Wir hoffen, dass Sie schon bald die nächsten Treffer vermelden können. Auch die Aktie ist ja gerade erst aus ihrem Dornröschen-Schlaf erwacht und lässt noch jede Menge Upside für die Investoren zu. Eine echte Gold-Perle, die wir unseren Lesern nur wärmstens ans Herz legen können.

Nach unserm Gespräch mit Gerald Panneton sind wir mehr denn je davonüberzeugt, mit Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) einen völlig unterbewerteten Schatz gefunden zu haben! Lange wird das nicht mehr so bleiben, denn die Aktie ist bereits ausgebrochen und könnte schon in Kürze explodieren! Holen Sie sich dringend genügend Stücke ins Depot!

Warum uns Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights klar:

Yellowknife City Golddistrikt ist einer von nur 7 echten Golddistrikten in Kanada

14 Millionen Unzen Gold in der unmittelbaren Nachbarschaft bei identischer Mineralisierung wurden bereits gehoben!

Detour Lake Gold Gründer Gerald Panneton als Executive Chairman an Bord

Exzellente geologische Lage des Explorationsprojekts in bergbaufreundlicher Region in Kanada

Top Infrastruktur, insbesondere durch die Nähe zur Stadt Yellowknife

Bereits erste Resourcenschätzung vorhanden, die noch riesiges weiteres Potenzial birgt

Große Teile des Explorationsgebietes sind noch unerforscht

Gold Terra Resource ist ein erstklassiges Highgrade Übernahmeziel

Bewährtes und erfahrenes Management-Team

Potential mehrere Millionen Unzen Gold zu fördern

Snapshot der Aktie:

Name Gold Terra Resource Corp

Kurse DE: 0,23 EUR / CA: 0,35 CAD

ISIN CA38076F1053

WKN A2P0BS

Fazit:

Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) ist der wohl aktuell heißeste District Play im Goldsektor! Das Interview bestärkt uns voll und ganz in unserer Meinung, dass hier etwas ganz Großes entstehen wird. Machen Sie deshalb nicht den Fehler und zögern zu lange mit einem Investment sondern handeln Sie jetzt, bevor der Kurs davon läuft und noch mehr Investoren auf diese geniale Chance aufmerksam werden!

Gerald Panneton, der Executive Chairman des Unternehmens, war nicht nur Gründer von Detour Lake Gold sondern war auch bei NewCastle Gold mit als CEO tätig, die von Equinox Gold übernommen wurde. Jedes Gold-Unternehmen, in dem Gerald Panneton in führender Position tätig war, wurde zur Mine und letztlich übernommen! Er hat dieses Potential ganz offensichtlich auch bei Gold Terra erkannt und möchte 15 Jahre nach Detour Lake Gold das nächste Husarenstück vollziehen!

Wir schenken ihm vollstes Vertrauen und werden den Fortschritt des Projekts auch weiterhin aktiv begleiten und Sie auf dem Laufenden halten! Wer uns frühzeitig gefolgt ist, sitzt bereits auf Gewinnen, doch das sit erst der Anfang!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Falls Sie den Aktienexplorer heute das erste Mal lesen, dann vergessen Sie nicht, sich unter http://www.aktienexplorer.com in unseren kostenlosen Verteiler einzutragen, damit Sie den nächsten Aktien-Tipp vor allen anderen erhalten.

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA38076F1053