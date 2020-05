Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Dänemark bleibt die Börse wegen des "Großen Bettags" geschlossen. In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Die von Bund und Ländern vereinbarten weiteren Lockerungsschritte bei den Beschränkungen wegen des Coronavirus sind in der Wirtschaft auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die Öffnungsschritte begrüßte, beklagte unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) eine fehlende Abstimmung. "Endlich gibt es einen Fahrplan für den Re-Start", betonte BGA-Präsident Holger Bingmann. "Auch wenn er an einigen Stellen vage bleibt, gibt er den Unternehmen und deren Beschäftigten die notwendige Perspektive, dass es nun endlich schrittweise wieder losgehen kann." Ein erfolgreicher Neustart sei für eine exportorientierte Volkswirtschaft ohne internationale Perspektive aber nicht möglich. Die Bundesregierung müsse sich daher massiv dafür einsetzen, Handelsbeschränkungen wieder abzubauen und auch die Personenfreizügigkeit in Europa wiederherzustellen. Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) unterstützte die Lockerungen. "Sie sind ein erstes wichtiges Zeichen für eine mittelfristige Rückkehr zur Normalität, besonders im betrieblichen Alltag von Unternehmen", sagte Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Weitere Schritte der Normalisierung auf Landesebene seien gut, dürften aber nicht zu einem Wildwuchs von Regeln führen. Nötig wäre auch, im EU-Binnenmarkt wieder zu offenen Grenzen und einheitlichen Regelungen zu kommen, damit Monteure und Servicekräfte grenzüberschreitend tätig werden könnten. BDI-Präsident Dieter Kempf betonte, die zunehmenden Lockerungen des gesellschaftlichen Lebens seien wichtig für Unternehmen und ihre Belegschaften. "Was fehlt, ist ein abgestimmter Ausstiegsplan aus dem Shutdown in dieser Phase größter Unsicherheit." Für den erfolgreichen Hochlauf der industriellen Produktion sei das gleichzeitige Funktionieren bundesweiter und internationaler Logistik- und Mobilitätsketten unabdingbar. Es sei sinnvoll, die Wirtschaft örtlich differenziert wiederhochzufahren. Bund und Länder sollten aber Grundsatzfragen einheitlich klären.

TAGESTHEMA II

Chinas Exporte sind im April unerwartet gestiegen, vor allem aufgrund vermehrter Lieferungen nach Südostasien und in die Länder, die in Pekings Initiative "Neue Seidenstraße" eingebunden sind. Die Exporte stiegen im April im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent, nachdem sie im März um 6,6 Prozent gesunken waren. Ökonomen hatten einen Rückgang um 18,8 Prozent erwartet. Die Importe gingen um 14,2 Prozent zurück, verglichen mit einem Rückgang um 0,9 Prozent im März. Die Ökonomen hatten für April einen Rückgang um 15,8 Prozent erwartet. Der Handelsüberschuss erreichte im April 45,34 Milliarden US-Dollar und lag damit weit über dem Überschuss im März erzielten Überschuss von 19,9 Milliarden und über der Prognose der Ökonomen, die nur 9 Milliarden Dollar erwartet hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (12:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 6.899 -0,2% 11 6.914 Operativer Gewinn 1.303 +7% 8 1.222 Ergebnis nach Steuern* 1.022 +10% 8 927 Ergebnis je Aktie verwässert* 1,85 +9% 16 1,69 * fortgeführte Geschäftsbereiche

MUNICH RE (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Bruttoprämien 52.257 +2% 9 51.457 Anlageergebnis 6.424 -17% 4 7.737 Operatives Ergebnis 3.362 -16% 13 4.004 Ergebnis nach Steuern 2.145 -21% 17 2.707 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.160 -21% 9 2.724 Ergebnis je Aktie 14,94 -21% 17 18,97 Schaden-Kosten-Quote* 99,4 -- 6 101,0

-* Rückversicherung - Schaden/Unfall

PUMA (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 1.225 -7% 12 1.319 EBIT 71 -50% 11 143 Ergebnis nach Steuern/Dritten 35 -63% 7 94 Ergebnis je Aktie 0,25 -60% 8 0,63

Weitere Termine:

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger

07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1Q, München

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q, Leuwen

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q, Heerlen

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris

07:25 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Webcast), Unterföhring

07:30 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Köln

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Audio-Webstream; 11:00 Online-HV), Hannover

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid

07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q, Zörbig

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q, London

08:10 ES/International Consolidated Airlines Group SA, ausführliches Ergebnis 1Q, Madrid

08:15 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q, Koblenz

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz für Investoren), Hannover

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto

10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 2Q

11:00 DE/Godewind Immobilien AG, Online-HV

11:35 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco

22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York

- Im Lauf des Tages:

US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), Waltham

DIVIDENDENABSCHLAG

Allianz 9,60 EUR Hannover Rück 5,50 EUR Softing 0,04 EUR BP 0,081558 GBP CS Group 0,0694 CHF

INDEXÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: TecDAX + NEUAUFNAHME - Eckert & Ziegler + HERAUSNAHME - Isra Vision SDAX + NEUAUFNAHME -Zeal Network + HERAUSNAHME - Isra Vision

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -8,8% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - GB 08:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% - FR 08:45 Industrieproduktion März PROGNOSE: -14,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 3.050.000 zuvor: 3.839.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -5,5% gg Vq zuvor: +1,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,5% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023 Auktion 0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050 im Gesamtvolumen von 5,5 Mrd bis 6,5 Mrd EUR Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 Mio bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 0,00-prozentiger Anleihe mit Laufzeit November 2029 Auktion 0,75-prozentiger Anleihe mit Laufzeit Mai 2052 Auktion 4,00-prozentiger Anleihe mit Laufzeit April 2060 im Gesamtvolumen von 9,5 bis 11,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Amleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 25 Mrd HUF 11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2022

