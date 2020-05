Der Optimismus des DAX ist ungebrochen. Auch wenn die gestrige US-Sitzung, abgesehen von den großen Technologietiteln, mit Verlusten im S&P 500 und im Dow endete und der asiatische Handel heute früh durchmischt ist, zeigt der DAX Future in der Frühbörse erneut starke Gewinne und positives Momentum. Die Notierungen lagen zeitweise mehr als 1 % im Plus. In London wird der FTSE 100 Future nahezu unverändert gesehen.Autobranche erzielt EtappensiegDer deutsche Automarkt zeigt relative Stärke. Die gestern veröffentlichten PKW-Neuzulassungen zeigten das Ausmaß der Krise in der Branche schwarz auf weiß mit einem Rückgang um 61,1 % im Jahresvergleich. Im Vergleich zu anderen europäischen Märkten, die vereinzelt um mehr als 90 % eingebrochen sind, war aber zumindest eine gewisse Aktivität im Vertrieb zu registrieren. Ein Unterschied, der im Wesentlichen auf die etwas lockeren Ausgangsbeschränkungen in Deutschland zurückzuführen sind.

