Schlieren (awp) - Dem Biotechunternehmen Molecular Partners ist möglicherweise ein Wurf in der Bekämpfung des Coronavirus gelungen. Wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte, haben seine DARPin-Kandidaten bei sogenannten In-vitro-Potenzbewertungen, also im Reagenzglas, eine sehr robuste antivirale Aktivität gezeigt. Mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...