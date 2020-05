Nicht nur Bauern, auch Hersteller industrieller Pflanzenschutz- und Düngemittel beschäftigt in der Corona-Krise die Lebensmittelversorgung. Auf der Jahres-PK Industrieverband Agrar (IVA) beklagt Manfred Hudetz (Syngenta Agro) die große Abhängigkeit von Lieferketten aus dem Ausland. Bei Obst und Gemüse, aber auch wichtigen Öl-Saaten wie Raps fehle es an regionaler Produktion, mahnt der IVA-Präsident."Autarkie" sei zwar eine Illusion, dennoch müsse die regionale Grundversorgung in Krisenzeiten leistungsfähig sein, fordert der Syngenta-Lenker in seiner ersten PK als IVA-Vorsteher. Besonders dann, wenn es wegen schwieriger Witterung wie in den zwei Dürrejahren zu Ertragseinbußen komme. Auch den politischen Willen zum Ausbau des Öko-Anbaus sieht Hudetz ...

