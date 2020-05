07.05.2020 - Die 11880 Solutions AG (I'SIN: DE0005118806) hat im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 12,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr (Q1 2019: € 11,6 Mio.) entspricht dies einem Plus von 4,0 Prozent. Davon entfielen 9,0 Millionen Euro auf das Digitalgeschäft (Q1 2019: € 8,3) und 3,0 Millionen Euro auf den Geschäftsbereich Telefonauskunft (Q1 2019: € 3,3 Mio.). Im Digitalgeschäft hielt das Kundenwachstum trotz der Corona-Krise an: Im ersten Quartal 2020 wurden 1.632 Vertragskunden neu hinzugewonnen. Damit liegt die Kundenzahl im Digitalgeschäft per 31.3.2020 nun bei ...

