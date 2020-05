Der börsennotierte Frucht-, Zucker-und Stärkekonzern AGRANA mit Sitz in Wien steigerte den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2019/20 um 69 Prozent auf 51,3 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 2,48 Mrd. Euro. AGRANA ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit seiner Marke "Wiener Zucker" bekannt. Der Konzern beschäftigt rund 9.300 Mitarbeiter an weltweit 57 Produktionsstandorten. "Sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...