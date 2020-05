FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Dank der Corona-Krise sind die Aktien von Zalando am Donnerstag auf Tradegate auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze legten die Papiere vorbörslich um gut fünf Prozent auf 50,46 Euro zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit übertrafen sie das bisherige Hoch vom Juli 2018 bei 50,34 Euro. Zuletzt steigen sie auf Tradegate um 3,5 Prozent auf 49,70 Euro.



Der Online-Modehändler habe einen starken Ausblick abgeliefert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung. Die neuen Ziele des Unternehmens seien höher gesteckt als er und der Markt dies erwartet hätten. Zalando zähle zu den Gewinnern der Corona-Krise, denn die Bedeutung des Unternehmens dürfte nach der Pandemie des Virus eine größere sein als zuvor./bek/jha/



