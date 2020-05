Während Unternehmen auf der ganzen Welt sich auf ihre nächste Betriebsphase in einer sich ständig verändernden Welt konzentrieren, hat PEI-Genesis, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Montage von kundenspezifischen Steckverbindern und Kabellösungen, Peter Austin mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President und Chief Operating Officer (COO) befördert, wie heute von Steven Fisher, dem President und CEO des Unternehmens, bekanntgegeben wurde.

"Peter kam 2016 zu PEI-Genesis und ich schätze seine strategische Denkweise, die ihn zu einem vertrauenswürdigen Berater macht", sagte Fisher. "Wir werden bei der Entwicklung unserer globalen Strategie eng zusammenarbeiten, für deren tägliche Umsetzung er verantwortlich sein wird."

Zu Austins neuer Aufgabe wird es gehören, gemeinsam mit Fisher umfassende Pläne zu erstellen, um die Leistungsziele des Unternehmens zu erreichen, die Stärkung des Geschäfts nach der aktuellen Pandemie zu planen und die "I-CARE"-Werte des Unternehmens aufrechtzuerhalten.

"Es ist eine Ehre, zum COO in einem Unternehmen wie PEI-Genesis ernannt zu werden, das seit Generationen ein integraler Bestandteil dieser Branche ist", sagte Austin. "Die Zusammenarbeit mit Steven und dem Führungsteam hat sich als ein ausgezeichnetes Zusammenspiel erwiesen, und ich freue mich darauf, zu wachsen und zu expandieren, auch wenn wir uns in diesem unerforschten Gewässer bewegen."

An Austin berichten Jonathan Parry, Senior VP und Managing Director für Europa, Alex Tsui, Managing Director für Asien, und John Rozanski, Senior Director of Global Strategic Accounts. Austin wird auch weiterhin seine Funktion als General Manager von Nordamerika ausüben.

"Wenn Peter als COO fest im Amt ist, werde ich meine Bemühungen auf andere strategische Bedürfnisse konzentrieren, darunter verbesserte Beziehungen zu Lieferanten und die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens", sagte Fisher. "In Zeiten wie diesen ist Führungsstärke entscheidend für unsere Entwicklung, und es gibt niemanden an meiner Seite, dem ich mehr vertraue als Peter."

Austin kam mit über 20 Jahren Erfahrung in der Elektronikindustrie zu PEI-Genesis. Vor 2016 fungierte er als Vice President of Global Sales Marketing bei NXP Semiconductors und davor war er als Director of Global Business Management bei National Semiconductor tätig, wo er das Produktportfolio des Unternehmens beaufsichtigte. Austin verbrachte außerdem 13 Jahre bei Future Electronics in verschiedenen Positionen, darunter als Director und Worldwide Business Manager, Corporate Product Marketing.

Über PEI-Genesis

PEI-Genesis ist eines der weltweit schnellsten Montageunternehmen von Präzisions-Steckverbindern und Kabelbaugruppen. Auf der Basis des weltweit größten Lagerbestands an Bauteilen entwickelt das Unternehmen technische Lösungen für die Bereiche Militär, Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt, sowie Transport und Energie weltweit. Der Firmensitz von PEI-Genesis befindet sich in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in South Bend (IN), Chandler (AZ), Southampton (Großbritannien) und Zhuhai (China) sowie über Verkaufsbüros in ganz Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.peigenesis.com.

