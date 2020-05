FRANKFURT (Dow Jones)--Continental rechnet im laufenden zweiten Quartal mit noch stärkeren Belastungen aus der Corona-Pandemie. "Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden im zweiten Quartal noch deutlich spürbarer zu Buche schlagen", wird CEO Elmar Degenhart in der Mitteilung zitiert. In normalen Zeiten erziele der DAX-Konzern drei Viertel des Umsatzes in Europa und Nordamerika. "Beide Regionen sind jedoch seit Ende März stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, während sich die Automobilproduktion in China wieder stabilisiert."

Wie Continental Ende April bereits mitgeteilt hatte, ist aufgrund des unsicheren Umfelds derzeit nicht abzusehen, wann ein detaillierter Ausblick für 2020 gegeben werden könne. Aktuell rechnet der Konzern für 2020 mit einem Umsatz und Ertrag deutlich unter dem Vorjahr.

Vergangenes Jahr hatten die Hannoveraner insgesamt 44,5 (Vj: 44,4) Milliarden Euro umgesetzt, das bereinigte EBIT war auf 3,2 Milliarden von 4,1 Milliarden Euro spürbar gesunken.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2020 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.