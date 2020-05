Die Zalando SE erwartet ein Wachstum im zweistelligen Bereich für das Jahr 2020. Damit liegt das Unternehmen nach eigenen Angaben deutlich über den Prognosen für den Modemarkt, der in diesem Jahr voraussichtlich starke Verluste einfahren werde.Trotz des herausfordernden Geschäftsumfeldes durch das Coronavirus will die Online-Plattform für Mode sowohl das Bruttowarenvolumen (GMV) als auch den Umsatz in diesem Jahr um 10 bis 20 Prozent steigern. Dabei werde das Umsatzwachstum bedingt durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...