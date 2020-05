Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden keine Neuemissionen am Markt platziert, so Henning Walten, CIIA von der NORD/LB.Damit verbleibe das in diesem Jahr begebene Volumen an EUR-Benchmarks bei EUR 53 Mrd. Die 57 Bonds seien dabei aus 13 unterschiedlichen Jurisdiktionen gekommen. Darüber hinaus seien sämtliche Emissionen der vergangenen zwei Monate ausschließlich aus Frankreich und Kanada gekommen (zwölf Deals: 5x CA, 7x FR). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...