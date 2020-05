Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Auf und Ab an den Börsen hält an. Der DAX rutschte gestern wieder unter die frisch eroberte Marke von 10.700 Punkten. Heute wird er zunächst stabil erwartet. Der deutsche Aktienmarkt muss dabei eine Reihe von Themen verarbeiten. Bei den Einzelwerten geht es heute um T-Mobile US, Munich Re, Uniper, Zalando, MorphoSys, Sixt und CTS Eventim. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.