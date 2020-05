Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AGUnternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 07.05.2020 Kursziel: EUR 3,90 (bislang EUR 4,00) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter HaslerQ1 deutlich über Vorjahr, Q2 von COVID-19 belastet Gestern hat CO.DON Eckdaten für das erste Quartal und einen Ausblick für das Gesamtjahr 2020e veröffentlicht. So konnte für das erste Quartal 2020 ein Umsatzanstieg um rund 27% auf ca. EUR 1,8 Mio. vermeldet werden, was neben einer guten Entwicklung im Inland insbesondere auf eine deutliche Steigerung des überdurchschnittlich profitablen Auslandsumsatzes zurückzuführen ist. Durch das vom Bundesgesundheitsministerium aufgrund der COVID-19-Pandemie erlassene Gebot, elektive Operationen nicht durchzuführen, ist seit April jedoch laut Angaben ein deutlicher Rückgang der Auftragseingänge zu beobachten. Auf Gesamtjahressicht haben diese Umsatzausfälle zur Folge, dass die Konzernumsätze nun leicht über und das operative Konzernergebnis leicht unter den jeweiligen Vorjahreswerten von EUR 6,9 Mio. (Umsatz) bzw. EUR -12,6 Mio. (Ergebnis nach Steuern) erwartet werden. Da diesen Erwartungen ein dreimonatiger Umsatzausfall von bis zu 100% zugrunde gelegt wurde, besteht nach unserer Einschätzung Spielraum, dass die Guidance bei einem positiven Verlauf der durch das Ministerium zuletzt befürworteten schrittweisen Lockerung der behördlichen Verfügungen ab Mai zumindest moderat übertroffen werden wird. Wir passen unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020e um die neuen Unternehmensvorgaben an, gehen jedoch unverändert davon aus, dass CO.DON bis zum Jahr 2022e die operative Gewinnzone erreichen wird. Aus dem von uns für die Bewertung von CO.DON verwendeten, dreiphasigen DCF-Entity- Modell errechnet sich ein um die von der COVID-19-Pandemie verursachten Ertragsausfälle leicht reduziertes Kursziel von EUR 3,90 (bislang EUR 4,00) je Aktie (Base Case-Szenario). Deutlich höhere Kursziele sind nach unserer Einschätzung möglich, sobald die von der Bundesregierung erlassenen Maßnahmen weiter zurückgenommen und Ländergrenzen überschreitende Kuriertransporte wieder ermöglicht werden. Auch längerfristig sehen wir höhere Kurspotenziale, wenn es CO.DON wie von uns erwartet gelingt, den auf zwei Jahre veranschlagten Zeitvorsprung gegenüber dem Hauptwettbewerber Tetec dazu zu nutzen, um in den relevanten Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard für die Behandlung degenerativer und traumatischer Knieknorpeldefekte durch autologe Knorpelzelltransplantation zu setzen. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20705.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.