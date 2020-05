Nach den jüngsten Lockerungen in der Coronavirus-Pandemie sind die Anleger in Frankfurt zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen. Einerseits setzen viele auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Andererseits fielen die jüngsten Konjunkturdaten so schlecht aus wie nie zuvor.

Den vollständigen Artikel lesen ...