Gewinner-Aktie: Diese Goldaktie löst Jubelschreie bei Investoren aus!

CEO-Interview: "Darum hat Mawson Resources die große Chance einer der zukünftigen Big Player in Australien zu werden!"

Mawson Resources ist auf dem besten Wege einer der ganz großen Spieler zu werden. Mit seinen beiden Premium Projekten hat das Unternehmen die Möglichkeit, sich weit von seiner Konkurrenz abzuheben. Einerseits verfügt es über ein gesichertes Millionenvorkommen in Finnland. Hier konnte das Unternehmen erst ein umfangreiches 14.000m Bohrprogramm in ihrem Flaggschiff-Rajapalot-Goldprojekt abschließen.

Darüber hinaus konnte sich die Firma gerade ein Super-Portfolio von Goldprojekten im Fosterville-Stil auf dem wohl heißesten Goldgrund der Welt im australischen Victoria sichern!

Grund genug sich mit dem Thema genauer zu befassen, um Ihnen als Leser Informationen aus erster Hand zur Verfügung stellen zu können.

Daher haben wir abermals den direkten Kontakt zu CEO Michael Hudson gesucht. Er erklärte uns nochmals im Detail, warum die Firma nach über 100% noch jede Menge Potential nach oben hat und spätestens jetzt jeder ein paar Stücke davon im Depot haben sollte. Die Aktie steht aus unserer sich vor einer völligen Neubewertung!

Das Interview wurde aus dem Original ins Deutsche übersetzt:

Aktienexplorer: "Herr Hudson, wir freuen uns sehr, dass Sie sich als CEO von Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) für unsere interessierten Leser die Zeit für dieses Interview genommen haben. Reden wir gleich über ihren neusten Coup in Australien, bevor wir dann nach Finnland gehen. Der IPO von Fosterville South liegt ja nicht lange zurück. Einige dieser Gebiete befindet sich ganz in Ihrer Nähe, was Ihnen enorme Aufmerksamkeit geben wird.

Können Sie ein wenig über die Projekte in Australien sprechen und wann man hier loslegen kann? Ehrlich gesagt gibt es für uns nur schon aufgrund des Explorationspotenzials in Australien eine Menge überzeugender Vorteile, denn wir sind der Ansicht, dass der Markt - und der Markt hat immer Recht - den Projekten von Fosterville South inzwischen bereits eine faire Bewertung zugewiesen hat. Könnten Sie uns darüber auch etwas erzählen?

Michael Hudson (CEO):

Wir haben den Start von Fosterville South natürlich genau verfolgt und freuen uns für das Team und deren guten Start. Auf der anderen Seite können unsere Aktionäre nun direkt sehen, welchen Wert unsere eigenen Projekte in Australien für sich allein gestellt schon besitzen. Fosterville South wird bereits mit fast 70 Mio. Dollar an der Börse bewertet. Diesen Wert bekommen Sie bei uns quasi noch umsonst dazu. Sie können Ihn mal gedanklich auf den aktuellen Aktienkurs noch oben drauf packen.

Wir haben die Akquisition in Australien vor rund drei Wochen abgeschlossen. Ich denke, wenn Sie die Projekte von Fosterville South mit denen in Mawson Resources vergleichen möchten, sind sie auf jeder technischen Basis vergleichbar. Sie unterscheiden sich auf leicht unterschiedliche Weise, sind aber in vielerlei Hinsicht ziemlich ähnlich, soweit man das bisher aus geologischer Sicht sagen kann! Das ist aber nur der erste Schritt, denn wir wollen "The Big Fish" und das ist die echte Forsterville-Mine von Kirkland Lake. Sollten sich auf unseren Projekten ähnliche Vorkommen zeigen, wäre das der Jackpot für alle Aktionäre!

Wir ziehen jetzt all diese Daten zusammen. Wir haben hohe Bohrqualitäten, die denen in Finnland sehr ähnlich sind. Wir haben eine klare Mineralisierung im Fosterville-Stil, die bisher nur bis zu einer Tiefe von weniger als 50 Metern getestet wurde. Wir haben das erste Vorkaufsrecht für das größte Landpaket des Staates. Das sind über 3.600 Quadratkilometer!!!

Es ist ein Landpaket, das wirklich nur darauf wartet, beprobt zu werden, und wir sind gerade dabei, damit zu beginnen.

Während Australien echtes "Blue-Sky-Potential" hat, schaffen die finnischen Projekte eine solide und verlässliche Basis für unsere Anleger. Sie können sehen, dass unsere Ressourcenbasis wächst und wächst, und wir sind sehr aufgeregt.

Australien auf der anderen Seite befindet sich in einem früheren Stadium als Finnland, aber es schafft eine große Option. In den letzten 4 Wochen haben wir ein dreistufiges Projekt oder einen dreistufigen Deal durchgeführt. Wir haben das Vorkaufsrecht für das größte zusammenhängende Landpaket im Bundesstaat Victoria mit 3.600 Kilometer. Das ist riesig, oder? Das ist ungefähr 100 mal 100 Kilometer, wenn man nur die Grenzen dieser Genehmigungen festlegt. Und sie sind alle zusammenhängend.

Dazu gehört die Mine, die von Perseverance abgebaut wurde, bevor sie an Fosterville ging. Das ist also die Nummer eins. Diese haben wir durch die Beteiligung von 10% an Nagambie Resources erlangt, einem in Australien gelisteten Unternehmen, das diesen Grund hält. Sie sind ein aktives Explorationsunternehmen und bohren jetzt. Mawson, als Hauptaktionär und strategischer Partner, wünscht Ihnen dabei viel Erfolg.

Und dann haben wir ein Projekt namens CSunda Creek (früher Clonbinane) gekauft, das an sich genauso gute Bohrlöcher hat wie Finnland, nur die Oberfläche im Oxidprofil betrachtet. Es ist über 11 Kilometer geöffnet und hat Löcher wie z.B. 17 Meter bei 7 Gramm Gold in 50 Metern Tiefe und danach unberührt. Sunday Creek ist also schon ein fantastisches Projekt für sich allein gestellt.

Dann haben wir uns an zwei Projekten unweit von Fosterville und sofort am Streik von Mandalays Costerfield-Mine beteiligt, buchstäblich entlang derselben Struktur. Noch einmal, die Gebiete wurden noch nie unterhalb der ersten 50 Meter betrachtet. In all diesen Bereichen sind hochgradige Vorkommen das Ziel. Es war ein vergessenes Gebiet, bis Fosterville es wieder ins Gespräch brachte.

Die viktorianischen Projekte haben mich in den letzten Jahren sehr interessiert. Ich lebte buchstäblich einen Steinwurf vom heißesten Boden der Welt entfernt, und Fosterville bzw. der Milliardenkonzern Kirkland Lake schrieb die Geschichte der zentralen viktorianischen Goldfelder neu.

Aber um das alles zu verstehen, sollte man einen kurzen Exkurs in die Geologie machen.

Es gibt zwei verschiedene Arten der Mineralisierung. Eines nennen wir mesozonal und das andere epizonal. Der mesozonale Stil wird durch die riesigen Systeme Bendigo und Ballarat wiedergegeben. In diesen beiden Minen wurden 36 Millionen Unzen produziert, aber sie sind nuggetisch und im modernen Sinne fast unmöglich zu handhaben. Dies sind Ablagerungen, die die Oldtimer kennen würden, sie würden einer Quarzader folgen und das Gold würde kommen und gehen. Wenn Sie jedoch versuchen, diese Dinge zu analysieren, können Sie keine Kontinuität definieren. Wir suchen also nicht nach diesem Stil. Viele kommerzielle Misserfolge in der heutigen Zeit basieren auf diesen Stilen in Victoria.

Wir konzentrieren uns auf das epizonale System oder den Fosterville-Stil. Das ist also ein wichtiger Punkt. Und der andere wichtige Punkt ist, dass Victoria in den letzten 100 Jahren in vielerlei Hinsicht im Wesentlichen vergessen wurde. Während Westaustralien zu einem der größten Goldproduzenten der Welt geworden ist.

Aber Fosterville bzw. Kirkland Lake, da kann man sich nur wiederholen, hat Viktoria wieder zur Nummer 1 gemacht. Fosterville ist eine der hochwertigsten und profitabelsten Minen der Welt, und das hat sich in den letzten zwei oder drei Jahren erst herauskristallisiert, als sie 2,3 Millionen Unzen bei einem phänomenalen Gehalt von 49,6 g / t Gold gefunden haben. Eine echte Cinderalla-Zone.

Was hat sich also geändert? Niemand hatte bisher in die Tiefe geschaut. Der Untertagebau in Fosterville war anfangs mit feuerfestem 5 g / t Gold schwierig. Was bedeutet das? Es war in Ordnung, aber auf schwierige Weise in Ordnung, Geld zu verdienen. Daher gibt es eine Reihe historischer Erzfelder wie Fosterville mit sehr hohen Gehalten, die in alten Zeiten abgebaut wurden und bis auf ihr oberflächennahes Oxidpotential nicht weiter untersucht wurden.

Und jetzt wissen wir, dass sich diese epizonalen Systeme zu diesen hochgradigen Cinderalla-Zonen entwickeln können. Das versetzt uns in eine wirklich neue Dynamik, in der sich ein neuer Suchraum für hochwertige, epizonale Ablagerungen im Fosterville-Stil in der Tiefe öffnet. Sie wurden einfach nicht angeschaut und befinden sich an einem der fruchtbarsten Goldstandorte der Welt.

Das klingt sehr akademisch und wissenschaftlich, aber was es tatsächlich bedeutet, ist, dass Unternehmen jetzt viele Bohrentdeckungen machen, die auf dieser neuen Denkweise basieren.

Aktienexplorer: Das war sehr ausführlich und sollte jedem das enorme Potential ihrer Liegenschaften aufzeigen! Bevor wir nach Finnland zurückkehren eine weitere Frage: Sie konnten kürzlich auf einem der heißesten Gebiete in Victoria einen unglaublichen Deal erzielen. Dieselbe Art von Boden, die zum Erfolg von Kirkland Lake geführt hat. Können Sie uns sagen, wie dieser Deal zustande kam?

Michael Hudson:

Nun, ich denke man kann sehr gut hören, dass ich von Geburt an Australier bin. Ich wohne immer noch hier. In den letzten Jahren war ich sehr interessiert daran, dass der heißeste Boden der Welt buchstäblich 100 Kilometer nördlich vor meiner Haustüre lag und gleichzeitig Fosterville die Geschichte der zentralen viktorianischen Goldfelder neu schrieb. Ich habe einfach immer ein Ohr am aktuellen Geschehen…

Aktienexplorer: Können Sie uns einige Details zu dem Deal geben, den Sie abschließen konnten?

Michael Hudson:

Nagambie Resources ist ein an der ASX gelistetes Unternehmen, mit dem wir diesen Deal abgeschlossen haben. Ich war einer der Mitverkäufer der Immobilien, die ursprünglich vor 18 Jahren in dieses Unternehmen aufgenommen wurden.

Alles was ich sagen kann ist, dass eines der drei Projekte, die wir haben, innerhalb eines 10 mal 20 Kilometer großen Dreiecks von Fosterville, von Costerfield, der Mandalay-Lagerstätte, liegt. Ein weiteres heißt Redcastle auch dieses wurde nicht unterhalb von 50 Meter betrachtet und Redcastle war größer als Fosterville. Es gibt also viel zu tun, das ist alles ziemlich aufregend. Wir befinden uns mitten im heißesten Boden der Welt.

Aktienexplorer: OK, die australischen Vermögenswerte schaffen eine große Option. Es ist schwer, sie nicht als eigenständiges Unternehmen zu sehen und wird den Aktionären noch viel Freude und Kurssteigerungen bescheren. Aber aktuell ist es noch Finnland, das Ihre Marktkapitalisierung derzeit untermauert. Können Sie uns also einige Details geben, was "dort oben" vor sich geht?

Michael Hudson:

Mawson hat 60% der Ergebnisse unseres 14 Kilometer langen Bohrprogramms bei unserem Rajapalot Gold-Projekt in Finnland veröffentlicht. Die Idee ist, die bekannte Ressource zu aktualisieren, indem unter dem, was wir bisher untersucht haben, gebohrt und vorhandene Ressourcen aufgefüllt werden.

Es ist uns gelungen, durch unsere vorherigen Bohrungen ein wesentliches Explorationsziel zu definieren. Wenn wir uns also unsere erste Ressource von 424.000 Unzen Goldäquivalent ansehen haben wir die Meter in diese Ressource Anfang dieses Jahres verdoppelt ... und wir setzen diese Zahl in dieser Zeit um. Das für Mitte 2020 geplante Ressourcen-Update wird also das Dreifache der Unzen für das Projekt enthalten.

Ziel des aktuellen Bohrprogramms ist es, ein Explorationsziel im Bereich von 0,8 bis 1 Million Unzen Gold zu definieren.

Ein wichtiger Punkt ist, dass wir jetzt effektiv auf die Goldmineralisierung abzielen können, da wir in den letzten Jahren auf der Grundlage der Geologie und der Geophysik viel mehr über die Ressource gelernt haben - und wir können dies im weiteren Verlauf näher erläutern.

Das Projekt hat bereits auf sehr großem Gebiet hervorragende Goldgehalte gezeigt. Es wird eindeutig viel größer in Bezug auf Unzen im Boden!

Zur kurzen Erinnerung bohrten wir unter anderem Treffer wie 19,7 m bei 7,4 g / t Gold ("Au") und 908 ppm Kobalt ("Co"), 8,9 g / t Goldäquivalent ("AuEq") und 31,3 m bei 4,3 g / t Gold, 1.030 ppm Co, 6,0 g / t AuEq, die wir 2019 durchschnitten haben. Und kürzlich haben wir dies mit 7 Metern bei 17,0 g / t Gold, 2.168 ppm Co und 7,2 Metern bei 21,7 g / t Gold untermauert einschließlich 2 Meter bei 52,7 g / t Gold im letzten Monat. Letzte Woche haben wir einen Top-3-Hit auf den kanadischen Märkten verzeichnet. Das ist also ein umfangreiches Projekt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir unter einigen anfänglichen Ressourcen, die wir im Dezember 2018 veröffentlicht haben, Skaleneffekte erzielen. Wir bauen Skalierungen und Grade unter den vorhandenen Ressourcen auf. Die neue aktualisierte Ressource wird irgendwann im August oder zu Beginn des dritten Quartals veröffentlicht und wird nur ein Zwischenergebnis auf dem Weg zu deutlich mehr darstellen.

Aktienexplorer: OK, bleiben wir weiterhin in Finnland. Sie und Ihr Team haben einige ernsthafte hochgradige Goldabschnitte getroffen, die Sie zu diesem Punkt der ersten Ressource von 424.000 Unzen / Au und des anschließenden 14.000-Meter-Bohrprogramms geführt haben. Können Sie ein wenig darüber sprechen… und auch über das Bergbauklima in Finnland?

Michael Hudson:

Ja sicher. Rajapalot ist ein sehr großes Projekt; Es ist im Grunde 10 mal 10 Kilometer. Wir haben ursprünglich ein Gebiet namens Rompas entdeckt, in dem das 11. Loch in diesem Programm das Beste in Europa in den letzten 10 Jahren bohrte - 6 Meter mit 617 Gramm pro Tonne Gold aus 11 Metern Tiefe.

Wir hatten dort einige fantastische Grade, aber es erwies sich als schwierig, diese sehr hohen Grade konsequent zusammenzuführen, da die Mineralisierung nicht ausreichend war. Durch umfangreiche Untersuchungen fanden wir Gebiete, die erstaunlich hochgradig waren, wobei Gold buchstäblich an der Oberfläche über sehr große Gebiete lag. In vielen anderen Teilen der Welt und vielleicht zu anderen Zeiten hätte diese Entdeckung allein einen Goldrausch ausgelöst.

2013 stießen wir auf ein neues Entdeckungsgebiet, das wir Rajapalot nannten. Die Genehmigung hat eine Weile gedauert - und es sind wirklich nur die letzten zweieinhalb Jahre, in denen wir einen Großteil der Bohrungen [65.000 Meter] in diesem Gebiet durchgeführt haben. Wir haben jetzt dieses ressourcenbasierte Gebiet definiert, und hier konzentrieren wir uns jetzt auf unsere Explorationsbemühungen.

Es war eine Reise, bei der in Rajapalot viel Gold gefunden wurde - und in diesen Zielgebieten wird es ohne Zweifel noch viel mehr geben. Aber jetzt liegt unser Fokus eindeutig darauf, einige der Bereiche, die wir ein wenig besser kennen, wirklich festzunageln und sie zu monetisieren, indem wir Ressourcen einsetzen und diese Schlüsselbereiche bewerten.

Das ist es, was wir jetzt tun ... diese Ressourcen zu erhöhen. Wie Sie bereits erwähnt haben, liegt unsere anfänglich eingeschränkte Ressource aus den letzten 15 Bohrkilometern bei 424.000 Unzen Goldäquivalent.

Anfang 2019 haben wir das Ziel für diese Ressource schnell verdoppelt. Wir gehen davon aus, dass es ein Explorationsziel zwischen 800.000 und 1.000.000 Unzen gibt, das wir dort im Boden haben. Es ist also ein sehr umfangreiches Explorationsziel. Die Step-Outs waren etwas zu groß, um nach der Bohrrunde 2019 ein Ressourcen-Update zu veröffentlichen. Deshalb machen wir das jetzt - weitere 15 Kilometer hinein ins Projekt.

Bis Juni / Juli 2020 haben wir die Unzen in diesen Hauptressourcenbereichen verdreifacht. Und hier hoffen wir auf ein umfangreiches Ressourcen-Update, das natürlich auf erfolgreichen Bohrungen basiert. Wir müssen mehr Gold finden und fühlen uns auf einem guten Weg, genau das zu tun!

Aktienexplorer: Herr Hudson, das sind eine Menge Bohrungen und einige herausragende frühe Ergebnisse. Und in Finnland tätig zu ein ... wie ist das?

Michael Hudson:

Ja, wirklich ziemlich viele Bohrungen. In Bezug auf Finnland als Standort denke ich, dass dies am besten daran zu erkennen ist, dass es, wie ich bereits sagte, wirklich das neue Klondike geworden ist!

In Finnland gibt es eine sehr gute Geschichte in Bezug auf das Sammeln von Daten, die jedoch in Bezug auf die Erkundung der richtigen Felsen ziemlich unterbewertet ist. Dies sind einige der fruchtbarsten Gesteine für Gold, in der Welt. Dieselben Gesteinsarten haben weltweit eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen und Goldminen hervorgebracht.

Die Rechtsstaatlichkeit ist in Finnland natürlich sehr stark. Sie verstehen die Bedeutung des Bergbaus; Sie stellen einen großen Teil der Lieferkette des Bergbaus dar… von der Exploration und Entwicklung bis zur Verarbeitung.

Finnland gilt allgemein als einer der besten Orte für den Bergbau auf der ganzen Welt. Das Fraser Institute hat es 2019 als zweitattraktivste Bergbaugesellschaft der Welt eingestuft. Wissen Sie, es wird aus verschiedenen Gründen in verschiedenen Teilen der Welt immer schwieriger, etwas abzubauen. Finnland ist ohne Zweifel einer der besten Standorte.

Die Kombination aus Gesteinen des richtigen Alters, dünnem Gletscher bis zu 99% der Landmasse, außergewöhnlicher Infrastruktur und Bergbaukultur ist der Grund, warum Finnland zu den besten der Welt für Exploration und Bergbau zählt. Mit einer 400-jährigen Explorations- und Bergbaugeschichte, die hauptsächlich von der Regierung vorangetrieben wurde und einem historischen Schwerpunkt auf unedlen Metallen und Eisenerz, begann die Goldexploration erst Mitte der 1980er Jahre in Finnland. Daher wurde das Goldpotential nie systematisch getestet. Das bietet aktuellen Entdeckern eine außergewöhnliche Gelegenheit!

Viele der weltweit größten Bergbau- oder Explorationsunternehmen haben sich ebenfalls für eine Tätigkeit in Finnland entschieden. Dazu gehören Agnico Eagle in Kittilä - Europas größte Goldmine und Agnicos langlebigste Mine [Kittila 7,8 Unzen Gold], 150 km nördlich von Mawson.

Kittila, Europas größte von Agnico Eagle betriebene Goldmine, liegt 150 Kilometer nördlich von uns und begann mit einer kleinen Ressource von 300.000 Unzen. Jetzt liegt sie bei über 7 Millionen Unzen. Wenn Sie dem Trend folgen, wird es ein Plus-10-Millionen-Unzen-System sein. Und Sie können die gleiche Entwicklung bei Rajapalot beobachten, wenn wir diese Ressource Loch für Loch herstellen.

Darüber hinaus erkunden oder operieren Anglo American, Rio Tinto, B2Gold, First Quantum und Boliden eigenständig in Finnland, wobei viele der weltweit größten Goldunternehmen auch Beteiligungen an in Kanada notierten finnischen Junioren halten, einschließlich Newmont für Mawson und Kinross für Aurion.

Aktienexplorer: Zurück zur Geologie: Ich verstehe, dass die jüngsten Bohrergebnisse einen signifikanten Kobaltkicker ergeben haben. Was können Sie meinen Lesern über Kobalt als Begleiter von Gold und über die Bedeutung von Kobalt als strategisches Kapital für die finnische Nation sagen?

Michael Hudson:

Ja. In erster Linie war und ist Rajapalot ein Goldprojekt. Im letzten Jahr sind wir jedoch zu der zufälligen Erkenntnis gekommen, dass wir tatsächlich ein bedeutendes Kobaltnebenprodukt haben. Dies geschah durch eine erneute Untersuchung von Tausenden und Abertausenden von Gesteinen, die wir ursprünglich nicht systematisch auf Kobalt untersucht hatten.

Wir wussten immer, dass wir auf dem gesamten Grundstück einige hohe Kobaltgehalte hatten, aber erst als wir ernsthaft mit der erneuten Prüfung begannen, kamen wir zu dem Schluss, dass wir mit der Kobaltzugabe tatsächlich eine sehr signifikante In-situ-Wertsteigerung von etwa 10% erzielen.

In wirtschaftlicher Hinsicht handelt es sich also durch und durch um ein Goldprojekt. Kobalt ist möglicherweise ein erhebliches Nebenprodukt mit Mehrwert. Natürlich wird der Kobaltfaktor in erster Linie von der Wirtschaftlichkeit der Gewinnung dieses Materials abhängen, und wir haben viele sehr wichtige metallurgische Arbeiten sowohl an Gold als auch an Kobalt durchgeführt.

Wie Sie wissen, dreht sich bei der Metallurgie alles um die Wissenschaft, die wertvollen Metalle wirtschaftlich aus dem Wirtsgestein zu gewinnen.

Bisher sehen wir, dass das Gold frei und frei gemahlen ist, was bedeutet, dass wir in der Lage sein sollten, einen Großteil des Goldes durch Schwerkraft zu extrahieren und dann auszulaugen. Es sieht so aus, als ob das Kobalt auch über ziemlich grobe Korngrößen frei gemahlen wird. Das sind gute Nachrichten; Dies bedeutet im Wesentlichen weniger Energie, die erforderlich ist, um die Metalle aus dem Wirtsgestein freizusetzen. Geringere Kosten und die Möglichkeit, umweltfreundliche Extraktionsmethoden wie Wasser mit Schwerkraft einzusetzen.

Außerdem wurde Mawson mit über einer Million Dollar für die Arbeit auf der Kobaltseite finanziert, und zwar über öffentliche Mittel aus Finnland durch eine Gruppe namens BATCircle. BATCircle ist ein von öffentlichen Einrichtungen finanziertes Projekt in Finnland, das von Industrie und Wissenschaft unterstützt wird und die Rolle Finnlands in der Batterieversorgungskette fördert.

Aktienexplorer: Das ist sicherlich kein schlechter Ort, um sich selbst zu finden ... in der Batterieversorgungskette für Elektrofahrzeuge zusammen mit anderen aufkommenden sauberen Energietechnologien!

Michael Hudson:

Genau! Und hier wird es wirklich interessant. Während wir früher hauptsächlich ein Goldprojekt waren, haben wir jetzt eine der wenigen konformen Kobaltressourcen nicht nur in Finnland… sondern auch in ganz Europa!

Finnland und Europa haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, um sich aktiv an der globalen Batterieversorgungskette für Lithium-Ionen-Batterien zu beteiligen, von denen Kobalt eine entscheidende Komponente für den EV-Markt ist, für Mobiltelefone… wie Sie es nennen!

Kobalt ist daher ein strategischer Rohstoff… und es ist auch interessant, weil Finnland sich nun erfolgreich als Schlüsselakteur in der globalen Lieferkette für Kobalt positioniert hat. Wissen Sie, wenn wir über Kobalt nachdenken und woher es kommt ... werden viele Ihrer Leser zweifellos wissen, dass etwa 60% des abgebauten Kobaltes aus der Demokratischen Republik Kongo (DRC) stammt, wo es große Fragen zu Ethik und Nachhaltigkeit in Bezug auf die Natur gibt.

Sobald das Metall aus dem Boden gewonnen ist, durchläuft es einen Raffinierungsprozess, bei dem rund 80% des raffinierten Kobaltes aus China stammt. Daher wird ein Großteil des abgebauten Kobaltes aus der Demokratischen Republik Kongo zur Verarbeitung nach China geschickt.

Jetzt kommen die rund 20% nicht aus China - die Hälfte davon kommt aus Finnland!

Tatsächlich befindet sich die weltweit größte einzelne Kobaltraffinerie nur 400 Kilometer südlich unseres Rajapalot-Projekts. Finnland baut nur 0,4% des weltweiten Kobaltes pro Tag ab. Während das Land nur einen sehr geringen Beitrag zum abgebauten Kobalt leistet, haben sie einen enormen Beitrag zum raffinierten Kobalt.

Es ist unglaublich wichtig, ein Projekt zu haben, bei dem das Land viel Geld sowie politische und soziale Unterstützung für den Aufbau einer nachhaltigen und ethischen Lieferkette für Batteriemetalle, einschließlich Kobalt, einsetzt. Im Wesentlichen hat sich unser Projekt von einem reinen Goldprojekt zu einem "strategischen Projekt" für das Land Finnland ausgeweitet.

Aktienexplorer: Das klingt mehr als spannend! Die Mawson-Aktionäre können mit Sicherheit während des gesamten Jahres 2020 mit einem stetigen Strom von Bohraktualisierungen und Testergebnissen rechnen. Wenn ich Mawson vom Investitionsstandpunkt aus betrachte, scheint mir das Unternehmen eine Menge Dynamik zu haben. Können Sie unseren Lesern etwas über die aktuelle Aktienstruktur von Mawson erzählen und warum sie Mawson kaufen sollten und warum sie jetzt kaufen sollten?

Michael Hudson:

Wie Sie wissen, ist der Goldmarkt jetzt der richtige Ort.

Wir haben 202 Millionen Aktien im Umlauf und einige der weltweit größten Private-Equity-Gruppen als Investoren. Wir haben das weltweit größte Goldunternehmen, Newmont, als Investor. Wir haben einige der weltweit größten US-amerikanischen Stiftungsfonds investiert. und wir haben einige wichtige britische und kanadische Edelmetallfonds und einige der stärkeren Maklerhäuser, die uns unterstützen.

Das kluge Geld ist sicherlich bereit und sieht die Wertschöpfungsmöglichkeit von Mawson. Unser finnisches Projekt ist eine Entdeckung in Höhe von mehreren Millionen Unzen in der Entwicklung. Die wachsende Ressourcenbasis wird durch eine bereits fantastische Bohrsaison 2020 mit weiteren Ergebnissen gestützt. Eine aktualisierte Ressource steht unmittelbar bevor und wir hoffen, eine Million Unzen Gold zu erreichen, was bedeutet, dass das Projekt an kritischem Gewicht gewinnt.

Dann haben wir die neue Wild Card unserer viktorianischen Projekte. Eine riesige Landposition und hochgradig gebohrte Projekte, von denen einige sofort durch die Produktion von Minen auf dem wohl heißesten Boden der Welt kreuzen. Jede Menge Land also, um nach einer weiteren Cinderalla-Zone im Fosterville-Stil zu suchen. Unser Wert wird im Wesentlichen von Finnland gestützt, das sehr gut wächst, wobei die Option unserer australischen Vermögenswerte bisher noch keinen signifikanten Aufschlag für die Aktie gebracht hat. Das ändert sich gerade!

Aktienexplorer: Sie haben viele Möglichkeiten. Gut gemacht. Wenn Sie die finnischen Bohrungen abgeschlossen haben, sollten Sie bereit sein, in Australien zu starten und den Anlegern zwei wirklich hochwertige Outperformer zu ermöglichen! Wir werden Mawsons Bohraktualisierungen und Testergebnisse sehr genau beobachten.

Es gibt nur wenige Unternehmen, die über ähnlich potentielle Projekte wie Mawson verfügen und dass auch noch in Europa und Australien, zwei der besten Minenregionen der Welt. Mehr geht eigentlich nicht!!! Einen besseren Zeitpunkt für einen Einstieg bei Mawson kann es nicht geben. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit.

Wir können Herrn Hudson nur danken, dass er sich die Zeit genommen hat, unseren Lesern im Detail zu erklären, worauf es im Minen-Business wirklich ankommt und was nötig ist, erfolgreich zu sein.

*Aktie im Fokus: Mawson Resources Limited*

Kurse DE: 0,27 EUR / CAD: 0,40 CAD

ISIN CA57776G1063

WKN A1JX0Q

Symbole DE: MXR / CAN: MAW

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

