Der Nasdaq100 zeigte eine schöne Outperformance gegenüber dem Dow Jones Industrial. Dabei konnte der Nasdaq 100 seine 200-Tage Linie ohne große Mühe hinter sich lassen, und das Allzeithoch ist in Sichtweite. Bedeutet das ein Aufholpotenzial der Old Economy, oder ist es indikativ für eine künftige Outperformance der High Tech Szene?





Schauen Sie hierzu in Auszüge aus einem ansonsten längeren Gespräch mit Hans A. Bernecker im Rahmen von BerneckerTV (Sendung vom 06.05.2020). Ins Visier genommen wurden bei der Betrachtung auch speziell die Aktien von Electronic Arts sowie von Paypal.





https://youtu.be/lIHe8_243Ec





