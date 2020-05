Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält eine Impfpflicht gegen Corona nicht für nötig. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der CSU-Politiker, er selbst würde sich impfen lassen, sobald es möglich sei. "Impfen ist generell eine sehr, sehr sinnvolle Sache", so Söder. Er würde es auch anderen empfehlen, sich gegen das neuartige Coronavirus impfen zu lassen. "Ich denke aber, eine Impfpflicht derzeit braucht es nicht", sagte Söder. Es wäre sinnvoll, dies bei Risikogruppen zu machen. Insgesamt habe aber die Freiwilligkeit Vorrang, sollte es einen wirksamen Corona-Impfstoff geben.

Söder kritisierte einen Tag nach dem Bund-Länder-Treffen zudem die schnellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Bundesländern. "Ein bisschen wundere ich mich schon, mit welcher Geschwindigkeit jetzt, und zwar innerhalb von Tagen, wieder alles zugelassen werden soll. Ich rate zu mehr Besonnenheit, zu etwas längerer Zeit. Wir in Bayern werden alles etwas später machen als andere, weil ich glaube, wir müssen an der Stelle mehr mit Umsicht als mit Hektik reagieren."

Es gebe noch keine Entwarnung. "Wir haben keinen Impfstoff, wir haben auf der anderen Seite keine Therapie, also keine wirksame", so Söder. "Also bleibt soziale Distanz, bleibt Abstandsregeln, die Kontaktbeschränkung."

