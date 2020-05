Zalando: Coronavirus schiebt wichtige Trends an

So langsam öffnen auch Geschäfte außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels. Gut für die Textilindustrie. Allerdings heißt dies nicht, dass die Menschen nun in Scharen in die Modeläden in den Innenstädten stürmen. Zumal weiterhin Kontaktbeschränkungen gelten. Gut für Online-Modehändler wie Zalando (WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111).

Über den Markterwartungen

Auch dank der verstärkten Verschiebung von Einkaufsaktivitäten weg vom stationären Handel hin zu Online-Plattformen rechnet das MDAX-Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Wachstum des Bruttowarenvolumens (Gross Merchandise Volume, GMV) und einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 20 Prozent.

Die neue Wachstumsprognose liegt laut Unternehmensangaben sowohl über den Markterwartungen als auch signifikant über dem prognostiziertem Wachstum des Modemarkts insgesamt. Kein Wunder also, dass die ersten Reaktionen an den Börsen auf diese Aussichten positiv ausfielen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Unsicherheiten aufgrund von Corona immer noch anhalten.

