Nel Asa verkündete seine Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2020. Nel-CEO Jon André Løkke kommentiert: "Wie wir in unseren Marktaktualisierungen zu Covid-19 am 22. und 26. März sowie am 21. April mitgeteilt haben, hat Nel strenge Vorschriften eingeführt, um die Sicherheit von Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Mitbürgern zu gewährleisten. Die Richtlinien "Bleiben Sie zu Hause - bleiben Sie sicher" wirken sich auf unsere Produktion, Installation, ...

