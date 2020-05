Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute treffen die Investoren auf Auktionen durch die Schatzämter in Frankreich und Spanien, so die Analysten der Helaba.Französische Staatspapiere mit zehn Jahren Laufzeit würden aktuell 52 BP über dem deutschen Pendant rentieren. Das Bundesverfassungsgericht sehe die Staatsanleihekäufe der EZB teilweise für verfassungswidrig an. Im Nachgang des Urteils am Dienstag seien die Staatsanleihen der Peripherieländer unter Abgabedruck gekommen. In Italien habe sich der 10J-Spread gegenüber Bunds auf aktuell 248 BP ausgeweitet. Zehnjährige SPGBs würden momentan 142 BP über deutschen Staatspapieren rentieren. (07.05.2020/alc/a/a) ...

