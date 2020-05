Infineon: Calls nach Kaufempfehlungen mit hohen Gewinnchancen

Mit einem Kursverlust von 56 Prozent von 23,06 Euro (14.2.20) auf 10,13 Euro (19.3.20) geriet die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) im Zuge des Corona-Crashes besonders stark unter die Räder. Allerdings fiel auch die 78-prozentige Kurserholung auf bis zu 17,99 Euro im frühen Handel des 7.5.20 besonders kräftig aus.

Nachdem Infineon für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg von 2 Prozent und einen 8-prozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses im Vergleich zum Vorquartal bekannt gab und für das aktuelle Geschäftsjahr wegen eingeschränkter Lieferketten von einem Umsatzrückgang im Bereich von 5 Prozent ausgeht, legte die Aktie zu. Wegen der positiven Auswirkungen der Cypress-Integration hob die UBS das Kursziel für die Infineon-Aktie auf 23,50 Euro an. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsdynamik beibehalten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 18 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 18 Euro, Bewertungstag 17.7.20, BV 1, ISIN: DE000SR886X4, wurde beim Aktienkurs von 17,85 Euro mit 1,48 - 1,50 Euro gehandelt.

Wenn sich die Infineon-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 20 Euro steigern kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,50 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,00 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ9VV89, wurde beim Aktienkurs von 17,85 Euro mit 1,92 - 1,93 Euro gehandelt.

Kann die Infineon-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf 20 Euro fortsetzen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,00 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,31 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,31 Euro, BV 1, ISIN: DE000UD7EL68, wurde beim Aktienkurs von 17,85 Euro mit 2,67 - 2,69 Euro quotiert.

Bei einem Kursabstieg der Infineon-Aktie auf 20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,69 Euro (+74 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de