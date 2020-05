Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research ist die Gesco AG aufgrund einer Eigenkapitalquote von fast 50 Prozent und einer Barliquidität von knapp 31 Mio. Euro gerüstet, um die Corona-Pandemie gut zu überstehen und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Rumpfgeschäftsjahr 2019 in zunehmendem Maße durch die konjunkturelle Abschwächung in der Investitionsgüterindustrie und im Automotive-Sektor geprägt gewesen. Im laufenden Jahr habe sich die ohnehin herausfordernde Situation nun durch die Corona-Krise noch deutlich verschärft. Auf Basis der aktuellen Schätzungen von GSC belaufe sich das KGV der GESCO-Aktie für 2021 auf 11,8. Die Ausschüttungsrendite liege gemessen am Dividendenvorschlag, der allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Anpassung bis zur Einberufung der Hauptversammlung stehe, derzeit bei 1,5 Prozent. Zu beachten sei, dass sich die Marktkapitalisierung des Konzerns mit 168,0 Mio. Euro lediglich bei etwas mehr als 71 Prozent des zum Jahresende mit 235,9 Mio. Euro bzw. 21,76 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapitals bewege. Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten trotz der zurückgenommenen Schätzungen das Kursziel von 18,00 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".

