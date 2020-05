Pantene Pro-V möchte es jeder Frau ermöglichen, jeden Tag einen Great Hair Day erleben zu können. Ein Great Hair Day bedeutet mehr, als nur gut auszusehen, er kann einem auch Selbstbewusstsein und Stärke geben. Denn Haare sind nicht einfach nur Haare, sondern ein wichtiger Bestandteil der Identität und können sogar dazu beitragen, einen Wendepunkt im Leben zu beschreiben. Daher möchte Pantene Pro-V alle Frauen dazu ermutigen, ihre eigene Stärke zu erwecken, und sie auf ihrem Weg unterstützen. Unter dem Kampagnenmotto GrowStrong erweckt Pantene Pro-V nicht nur das Gefühl wunderschöner Haare zum Leben, sondern erzählt die bewegenden Geschichten von drei sehr unterschiedlichen Frauen, die aus der Stärke ihrer Haare Kraft für ihren eigenen, besonderen Lebensweg gezogen haben.

Pantene Pro-V Markenbotschafterin Palina Rojinski, Transgender Model Pari Roehi und Brustkrebs-Aktivistin Carolin Kotke erzählen in ihren eigenen Storys, wie sie die Stärke ihrer Haare zu denen gemacht hat, die sie heute sind, und ihnen durch schwierige Lebensphasen geholfen hat. Gleichzeitig möchten sie andere Frauen ermutigen, ihren Weg zu gehen und immer an sich zu glauben. In diesen emotionalen Videos, erzählen die Markenbotschafterinnen ihre Geschichten.

Palina Rojinski hat sich ihren Platz in der Medienwelt hart erkämpfen müssen: "Der Anfang meiner Karriere war nicht einfach. Ich musste mich in einem sehr männlichen Milieu behaupten, ohne meine Weiblichkeit zu verlieren. Das war eine Challenge, bei der mir meine Haare sehr geholfen haben. Eine Zeitlang waren sie durch das Stylen sehr kaputt. Aber durch die richtige Pflege habe ich sie wieder zum Leben erweckt und sie haben mir Kraft gegeben, meinen Weg zu gehen. Ich habe gelernt mich zu lieben, mir zu vertrauen und mich auf meine Stärke zu verlassen. Ich wünsche mir, dass wir Frauen nicht unterschätzt werden, wir uns selbst nicht unterschätzen und zu unserer weiblichen Kraft stehen."

Ihre Haare haben sie zu der Frau gemacht, die sie seit ihrer Kindheit sein wollte. Für Transgendermodel Pari Roehi stehen ihre Haare für Weiblichkeit und haben ihr neues Ich mitgeformt: "Als ich ein Kind war, wurde ich gezwungen meine Haare kurz zu schneiden. Das konnte ich damals nicht verstehen, weil ich mich schon immer wie die anderen Mädels gesehen habe. Ich habe mich gefühlt wie ein Vogel im Käfig. Heute sprenge ich mit meinen langen, starken Haaren Gender-Grenzen. Das Gefühl, das mir meine Haare geben, ist postiv, stark und powerful. Meine Persönlichkeit ist mit meinen Haaren gewachsen!"

Als ehemalige Brustkrebs-Patientin weiß Carolin Kotke selbst am besten, welche Bedeutung Haare für krebskranke Frauen haben: "Die Diagnose Brustkrebs war für mich ein Schock, aber ich habe eine zweite Chance bekommen für mich und für meine Haare, um die ich mich vorher wenig gekümmert habe. Wie wichtig mir meine Haare waren, habe ich erst gemerkt, als sie mir ausgefallen sind. Ohne meine Haare habe ich mich nicht wie ich selbst gefühlt. Jetzt wo meine Haare stark und gesund nachgewachsen sind, kann ich wieder durchstarten und mache dem Leben eine Ansage denn ich kann alles schaffen!"

Mit der GrowStrong Kampagne möchte Pantene Pro-V alle Frauen ermutigen, aus der Stärke ihrer Haare auch Stärke für ihren persönlichen Lebensweg zu ziehen. Ab Anfang Mai erzählen die drei Pantene Pro-V Botschafterinnen Palina Rojinski, Pari Roehi und Carolin Kotke ihre persönlichen Geschichten auf ihren Social-Media-Kanälen und in einem national ausgestrahlten TV-Spot. Die Kampagne findet auch auf allen Pantene Pro-V Kanälen statt.

