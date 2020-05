FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positiv ist am Donnerstag die Reaktion an der Börse auf die Quartalszahlen von Puma ausgefallen. Der Kurs der Aktie legte am Vormittag um 3,7 Prozent auf 56,80 Euro zu. Damit setzte sich der Mitte März begonnene Erholungstrend fort. Die Aktien des Kontrahenten Adidas gewannen derweil 3,1 Prozent.



Obwohl das Coronavirus den Absatz in der Region Asien-Pazifik belastet habe, habe sich Puma beim Umsatz gut geschlagen, stellte Analystin Chiara Battistini von JPMorgan fest. Und selbst in Asien-Pazifik sei die Belastung nur etwa halb so schlimm gewesen wie von ihr befürchtet. Auch habe der Sportartikelhersteller mit Blick auf die Liquidität im Unternehmen rasch auf die sich verschlechternde Lage reagiert./bek/jha/



