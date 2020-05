Schloss Wachenheim AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/20DGAP-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Schloss Wachenheim AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/2007.05.2020 / 10:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Schloss Wachenheim AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/20Infolge der dämpfenden Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung hat der Vorstand der Schloss Wachenheim AG heute seinen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2019/20 (1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020) angepasst.Der Vorstand geht nunmehr für das Geschäftsjahr 2019/20 konzernweit von leicht unter dem Vorjahresniveau liegenden Absatzvolumina sowie von gegenüber 2018/19 stabilen Umsatzerlösen aus. Bislang lag die Prognose bei stabilen Absatzmengen und leichten Steigerungen der Umsatzerlöse. Daneben wird ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite zwischen EUR 17,5 Mio. und EUR 20,0 Mio. (bisherige Prognose EUR 20,0 Mio. bis EUR 22,0 Mio.) nach EUR 23,0 Mio. im Vorjahr prognostiziert. Die Erwartungen für den Konzernjahresüberschuss liegen - nach EUR 16,0 Mio. in 2018/19 - zwischen EUR 12,0 Mio. und EUR 14,5 Mio. (bisherige Prognose EUR 14,5 Mio. bis EUR 16,0 Mio.).Weitere Einzelheiten wird die Schloss Wachenheim AG am 13. Mai 2020 im Rahmen der Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2019/20 veröffentlichen.Kontakt: Boris Schlimbach - Mitglied des Vorstands - Tel.: 0651 9988 20007.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schloss Wachenheim AG Niederkircher Straße 27 54294 Trier Deutschland Telefon: 0651-9988 0 Fax: 0651-9988 104 E-Mail: info@schloss-wachenheim.de Internet: www.schloss-wachenheim.com ISIN: DE0007229007 WKN: 722900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1038399Ende der Mitteilung DGAP News-Service1038399 07.05.2020 CET/CEST