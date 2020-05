Köln (ots) - "Grill den Henssler" startet am 10. Mai 2020 um 20:15 Uhr bei VOX mit neuen Folgen, neuer Moderatorin und genialen Promis. Tennislegende Boris Becker, Model Rebecca Mir und Comedian Özcan Cosar nehmen den Koch-Wettkampf mit Steffen Henssler auf. An ihrer Seite: Der erfahrene Koch-Coach Christian Lohse. Welche Gerichte besser munden, entscheiden aber wie immer die Juroren Reiner Calmund, Christian Rach und eigentlich auch Mirja Boes, doch sie lässt sich in Folge 1 entschuldigen... Wer nicht bis Sonntag warten möchte, kann "Grill den Henssler" jeweils drei Tage vor Ausstrahlung auch auf TVNOW anschauen.Freier Juryplatz wegen Corona?Zu Beginn der Sendung bleibt ein Platz am Jurytisch leer. Der Grund: In Mirja Boes Familie muss ein Corona-Verdachtsfall geklärt werden. Ohne Streitschlichterin Mirja ist Ärger zwischen Reiner Calmund und Christian Rach vorprogrammiert. Als Christian Rach mit ständigen Rückfragen und Anmerkungen zu Calmunds Bewertungen provoziert, platzt dem ehemaligen Fußballfunktionär der Kragen: "Das ist ein gehässiger Hund!" Eskaliert der Streit zwischen den Jury-Männern? Oder bekommt Mirja Boes noch rechtzeitig ein negatives Testergebnis und schafft es sogar noch an den Jurytisch, um den Streit zu schlichten?Laura Wontorra - geballte Frauenpower!Die "Neue" an seiner Seite begrüßt Steffen Henssler herzlich als "Best-of" aller bisherigen Moderatoren. Kein Wunder: Mit Wortwitz und Schlagfertigkeit heizt Moderatorin Laura Wontorra ab sofort dem Koch-King und seinen prominenten Kontrahenten am Herd ein. Das Moderationstalent hat sie laut eigener Aussage von ihrem Vater geerbt. Scharfsinnig kommentiert die 31-Jährige das wilde Küchentreiben, bis Christian Lohse sie sogar von Boris Becker weglocken muss, damit sich die Tennislegende wieder voll und ganz auf den wichtigen Hauptgang konzentrieren kann. "Meine Damen und Herren, das wird genau zwei Sendungen dauern, dann mach ich hier, was ich will!", stellt Laura Wontorra mit einem Augenzwinkern klar.Boris Becker - Junggeselle mit ungeahntem Talent?Noch während Boris Becker die Hauptspeise (Lachspäckchen mit Spinat und Karotten) zubereitet, konfrontiert Laura Wontorra die Tennislegende mit der Tatsache, dass seine Ex-Frau 2019 mit einem ähnlichen Gericht bei "Grill den Henssler" angetreten ist. Damals versuchte sich Barbara Becker an einem "Seeteufel en Papilotte", mit dem sie die Jury allerdings nur bedingt überzeugen konnte. Zufall oder tiefsitzende Erinnerung? "Ich habe selten zusammen mit Barbara gekocht", erinnert sich Boris Becker. Auf die Frage, ob er mal eine Frau hatte, die gut kochen konnte, entgegnend er schmunzelnd: "Ich kann mich nicht erinnern." Fest steht, dass sich Boris mit dem Fischgericht ambitionierte Ziele gegen den "König aller Fischköche" Steffen Henssler gesetzt hat. "Du warst ein großer Sportler und dafür schätze ich dich, aber dass du taktisch so dämlich bist, verstehe ich nicht!", kommentiert Jury-Mitglied Reiner Calmund die Wahl des Hauptgangs. Ob der ehemalige Fußballfunktionär richtig liegt? Schließlich fühlt sich Junggeselle Boris Becker in der Küche immer mehr zu Hause, wie er bei der Fisch-Zubereitung erklärt.Özcan Cosar und Rebecca Mir im heißen TanzfieberNeben Boris Becker treten auch Özcan Cosar und Rebecca Mir die Herausforderung gegen Steffen Henssler an. Der Comedian vertraut dabei nicht nur auf seine Kochkünste, sondern beeindruckt mit einer Breakdance-Einlage. Ob das für den Vorspeisen-Sieg reicht? Rebecca Mir hingegen zaubert ein Dessert der Extraklasse und entlockt der neuen Moderatorin Laura Wontorra ungeahnte tänzerische Gene. Ein Genuss für alle Sinne!Wie sich die prominenten Hobbyköche in der Auftaktfolge von "Grill den Henssler" gegen Koch-King Steffen Henssler am Herd schlagen, zeigt VOX am Sonntag, 10. Mai 2020 um 20:15 Uhr. Mai 2020 um 20:15 Uhr. Produziert wird die beliebte Koch-Show von ITV Studios Germany.Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellen Facebook-Seite von "Grill den Henssler" gibt es exklusive Einblicke in die beliebte Koch-Show.Twitter: GrilldenHensslerDie Gerichte der Promis:Özcan Cosar (Vorspeise):Lahmacun mit CacikBoris Becker (Hauptgang):Lachspäckchen mit Spinat und KarottenRebecca Mir (Dessert):Biskuit-Mascarpone-Törtchen mit Erdbeeren und GranatapfelKoch-Coach:Christian LohseDiese Promis sind in den nächsten Folgen dabei:Folge 2 (17.05.)Vorspeise: Bastian BielendorferHauptgericht: Paul PanzerDessert: Evelyn BurdeckiKoch-Coach: Frank BuchholzFolge 3 (24.05.)Vorspeise: Ross AntonyHauptgericht: Prince DamienDessert: Verona PoothKoch-Coach: Maximilian Lorenz