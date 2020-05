Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zur Eindämmung der COVID19-Pandemie wurden weltweit Kontaktbeschränkungen verfügt, die das Wirtschaftsleben fast zum Erliegen gebracht haben, so die Analysten der Helaba.Als Reaktion darauf hätten Regierungen schnelle und großzügige Hilfsversprechen abgegeben und insbesondere die Notenbanken würden ihr Möglichstes tun, Staats- und Firmenpleiten zu verhindern. Die Kreditvergabe und die Liquiditätsbedingungen sollten stabilisiert und verbessert werden. So auch in Großbritannien. Dort habe die Bank von England bereits im März zwei Zinssenkungen und die Ausweitung der Anleihekäufe auf ein Volumen von 645 Mrd. GBP beschlossen. Letzteres sei eine Steigerung um annähernd 50% gewesen. ...

