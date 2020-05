Hannover (www.anleihencheck.de) - In diesen turbulenten Zeiten wollen wir uns etwas ausführlicher dem Hort der Stabilität im hohen Norden widmen: Der Investitionsbank Schleswig-Holstein, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die IB.SH habe die Entwicklung im Norden im Jahr 2019 mit EUR 2,3 Mrd. (gegenüber Vorjahr: EUR +0,1 Mrd.) Fördermitteln stark unterstützt. Die Bilanzsumme der IB.SH betrage EUR 20,6 Mrd. (2018: EUR 20,0 Mrd.). Der Zinsüberschuss sei auf EUR 132 Mio. gestiegen (+9 Mio.). Die Aufwendungen seien infolge von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie steigender Kosten für die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben und für die Weiterentwicklung der Digitalisierung gestiegen. In Summe seien die Aufwendungen auf EUR 72 Mio. gestiegen (+3 Mio.). Das Ergebnis vor Risiko und Bewertung sei damit auf EUR 77 Mio. gestiegen (+8 Mio.). ...

