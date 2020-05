Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) ist im ersten Quartal kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Die Umsätze seien um rund 8 Prozent auf 917,1 Mio. Euro geklettert, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Die Börse habe sich dennoch enttäuscht gezeigt: Denn das Plus gehe in erster Linie auf die Übernahme des US-Spezialisten für Tierfutterzusätze ADF/IDF zurück. Aus eigener Kraft habe das Wachstum lediglich 2,3 Prozent betragen, nach 5,7 Prozent im Jahr 2019. Laut den Analysten der Deutschen Bank sei das aber kein Beinbruch. Ihnen zufolge dürfte der April deutlich besser ausfallen. Zudem habe der Symrise trotz Coronakrise sowohl seine Jahres- als auch seine Langfristziele bestätigt. Eine einigermaßen stabile Kursentwicklung sollte daher drin sein - und mehr brauche es auch nicht, um bei einer Aktienanleihe (ISIN DE000HZ99E34/ WKN HZ99E3) von HVB onemarkets das Maximum herauszuholen. (Ausgabe 18/2020) (07.05.2020/alc/n/a) ...

