FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein operativer Verlust im zweiten Quartal hat den Kurs von Deutz am Donnerstag aus einer wochenlangen Konsolidierung nach unten ausbrechen lassen. Im Tief büßten die Papiere des Motorenbauers im SDax gut 13 Prozent auf 3 Euro ein. Diese runde Marke hielt bislang als Unterstützung. Zuletzt betrug der Verlust noch 4,2 Prozent auf 3,314 Euro.



Aus einem operativen Gewinn (Ebit) von 25 Millionen Euro im ersten Quartal 2019 sei ein Jahr später ein Verlust von 12 Millionen Euro geworden, schrieb Analyst Gordon Schönell vom Bankhaus Lampe. Grund hierfür sei vor allem eine geringe Auslastung gewesen. "Die Endmärkte sind gegenwärtig in einem sehr schlechten Zustand", so der Experte./bek/fba

