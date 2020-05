FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 5 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Am Vortag hatten drei Banken eine Summe von 2,292 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,30 Prozent.

Am 20. März hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern. Seit 23. März bietet die EZB jeden Tag einen Dollar-Tender mit siebentägiger Laufzeit an. Zusätzlich hat die EZB einen 84-tägigen Dollar-Tender eingeführt, der jeden Mittwoch angeboten wird.

May 07, 2020

