Bei DexCom reißt der positive Newsflow einfach nicht ab. Erst hervorragende Quartalszahlen und jetzt die Aufnahme in den S&P 500 - kein Wunder, dass sich die Aktie des Glukose-Monitoring-Spezialisten auf Rekordjagd befindet. Doch die Bewertung des Unternehmens an der Börse droht aus dem Ruder zu laufen.Im S&P 500 wird DexCom den Botox-Hersteller Allergan ersetzen. Denn das Pharma-Unternehmen wurde von AbbVie geschluckt. Die Index-Änderung erfolgt bereits am kommenden Dienstag, dem 12. Mai.

