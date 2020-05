--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------07.05.2020Frauenthal Holding AGWienFN 83990 s, ISIN AT0000762406Einberufung der 31. ordentlichen Hauptversammlung derFrauenthal Holding AG("Gesellschaft")für Freitag, den 5. Juni 2020 um 14:00 Uhrin den Räumlichkeiten der Gesellschaft am Rooseveltplatz 10, 1090 WienI. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG OHNE PHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) undGesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)Der Vorstand beschloss nach sorgfältiger Abwägung zum Schutz der Aktionäre undsonstigen Teilnehmer die neue gesetzliche Regelung einer virtuellenHauptversammlung in Anspruch zu nehmen.Die Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 5. Juni 2020 wird aufGrundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 24/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020) unter Berücksichtigung derInteressen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als "virtuelleHauptversammlung" durchgeführt.Dies bedeutet nach der Entscheidung des Vorstands, dass aus Gründen desGesundheitsschutzes bei der Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 5.Juni 2020 Aktionäre und deren Vertreter (mit Ausnahme der besonderenStimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nicht physisch anwesend seinkönnen.Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Vorsitzenden desAufsichtsrats, des Vorsitzenden des Vorstands und weiterer Mitglieder desVorstands, des beurkundenden Notars und der vier von der Gesellschaft bestimmtenbesonderen Stimmrechtsvertreter in den Räumlichkeiten der Gesellschaft amRooseveltplatz 10, 1090 Wien, statt.Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelleHauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im sonstgewohnten Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte derAktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht Anträge zu stellen und das Recht Widerspruchzu erheben erfolgen ausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung aneinen der von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertretergemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV.Das Auskunftsrecht kann auch bei der virtuellen Hauptversammlung von denAktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, undzwar durch Übermittlung der Fragen in Textform per E-Mail direkt an denVorstand.2. Übertragung der Hauptversammlung im InternetDie Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4 AktGvollständig in Bild und Ton in Echtzeit im Internet übertragen.Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche Grundlagevon § 3 Abs 4 COVID-19-GesV und § 102 Abs 4 AktG und § 13 der Satzung.Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am 5. Juni 2020 abca. 14:00 Uhr unter Verwendung entsprechender technischer Hilfsmittel imInternet unter www.frauenthal.at als virtuelle Hauptversammlung verfolgen.Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle Aktionäre, diedies wünschen, die Möglichkeit durch diese akustische und optische Verbindung inEchtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung zu folgen und die Präsentation desVorstands und die Beantwortung der Fragen der Aktionäre zu verfolgen.Es wird darauf hingewiesen, dass diese Liveübertragung als virtuelleHauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keineFernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und dieÜbertragung im Internet keine Zweiwege-Verbindung ist.Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz vontechnischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als dieseihrer Sphäre zuzurechnen sind.Im Übrigen wird auf die in dieser Einberufung enthaltenen organisatorischen undtechnischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellenHauptversammlung gemäß § 2 Abs 4 COVID-19-GesV und auf die WEITERGEHENDEINFORMATION ÜBER DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119AKTG, INSBESONDERE IM SINNE DER GESELLSCHAFTSRECHTLICHEN COVID-19-VERORDNUNG,DEN ABLAUF DER HAUPTVERSAMMLUNG UND INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ DERAKTIONÄRE, die auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020 zugänglich sind, hingewiesen.Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtungder folgenden Punkte dieser Einberufung, und zwar Punkt V. zur Bestellung einesbesonderen Stimmrechtsvertreters und Punkt VI., Unterpunkt 4. zur Ausübung desAuskunftsrechts von Aktionären und Punkt VI., Unterpunkt 5. zur Ausübung desAntragsrechts von Aktionären.II. TAGESORDNUNG1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vomAufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 20192. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019ausgewiesenen Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 20194. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 20195. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 20206. Wahlen in den Aufsichtsrat7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze fürdie Bezüge der Mitglieder des Vorstands8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze fürdie Bezüge der Mitglieder des AufsichtsratsIII. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 15. Mai 2020 auf derInternetseite der Gesellschaft unterwww.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020 zugänglich:* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* gesonderter nichtfinanzieller Bericht,* Bericht des Aufsichtsrats,jeweils für das Geschäftsjahr 2019;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8,* Erklärungen der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß §87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf,* Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitgliederdes Vorstands* Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitgliederdes Aufsichtsrats* Vollmachtsformular Stossier,* Vollmachtsformular Oberhammer,* Vollmachtsformular Wilfling,* Vollmachtsformular Nauer,* Frageformular,* Formulare für den Widerruf einer Vollmacht,* vollständiger Text dieser Einberufung.IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieservirtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesVgeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 26. Mai2020 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an dieser virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionärist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am2. Juni 2020 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem derfolgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gem §13 genügen lässt:Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 81Per E-Mail: anmeldung.frauenthal@hauptversammlung.at(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform:Per Post oder BotenFrauenthal Holding AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per SWIFT GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000762406 im Text angeben)Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann dieBestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung desAuskunftsrechts durch Aktionäre nicht wirksam erfolgen.Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zuveranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,* Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personenzusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Registerund Nummer unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführtwird,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000762406(international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),* Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 26. Mai 2020(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.V. BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDEVERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nachMaßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigt ist und dies derGesellschaft gemäß den Festlegungen in Punkt IV. dieser Einberufung nachgewiesenhat, hat das Recht einen besonderen Stimmrechtsvertreter zu bestellen.Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung einesWiderspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am5. Juni 2020 kann gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nur durch einen der besonderenStimmrechtsvertreter erfolgen.Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen, die geeignetund von der Gesellschaft unabhängig sind, vorgeschlagen:(i) Mag. Philipp Stossier, c/o Stossier Heitzinger Rechtsanwälte4600 Wels, Dragonerstraße 54Tel +43 (7242) 42605E-Mail stossier.frauenthal@hauptversammlung.at(ii)Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH1010 Wien, Karlsplatz 3/1Tel +43 1 5033000E-Mail oberhammer.frauenthal@hauptversammlung.at(iii)Rechtsanwalt Mag. Gernot Wilfling, c/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbH1010 Wien, Rockhgasse 6Tel +43 1 535 8008E-Mail wilfling.frauenthal@hauptversammlung.at(iv)Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M., c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4Tel +43 2236 893377E-Mail nauer.frauenthal@hauptversammlung.atJeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen besonderenStimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen.Die Erteilung einer Vollmacht an eine andere Person ist im Sinne der COVID-19-GesV nicht zulässig und daher unwirksam.Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der vom Aktionär bevollmächtigtebesondere Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zum Stellen von Fragen undVerlesen von Redebeiträgen entgegennimmt. Das Auskunftsrecht kann von Aktionärenvielmehr selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, undzwar durch Übermittlung der Fragen in Textform per E-Mail direkt an denVorstand gemäß Punkt VI., Unterpunkt 4.Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem vom Aktionärbevollmächtigten, besonderen Stimmrechtsvertreter empfohlen, wenn dem vomAktionär bevollmächtigten, besonderen Stimmrechtsvertreter Aufträge zurStellung von Beschlussanträgen und zur Erhebung eines Widerspruchs in dervirtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkt/en der Tagesordnungerteilt werden.Es wird ausdrücklich ersucht, bei Vollmachtserteilung das Vollmachtsformularhinsichtlich der "Angaben zum Aktionär/zu den Aktionären" vollständigauszufüllen und insbesondere die E-Mail Adresse und ein Kennwort anzugeben, umdem besonderen Stimmrechtsvertreter bei Kommunikation zu einem späterenZeitpunkt, insbesondere während der Hauptversammlung per E-Mail, auf geeigneteWeise die Prüfung der Identität des betreffenden Aktionärs zu ermöglichen bzwzu erleichtern.Für die Vollmachtserteilung ist auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020 jeweils ein eigenesVollmachtsformular abrufbar. Bitte lesen dieses Vollmachtsformular genau durchund beachten Sie auch die WEITERGEHENDE INFORMATION ÜBER DIE RECHTE DERAKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG, INSBESONDERE IM SINNE DERGESELLSCHAFTSRECHTLICHEN COVID-19-VERORDNUNG, DEN ABLAUF DER HAUPTVERSAMMLUNGUND INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ DER AKTIONÄRE, die im Internet unterwww.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020 zur Verfügung steht.Die Vollmachten sollten in Ihrem Interesse spätestens am 2. Juni 2020 bei derentsprechenden unten genannten E-Mail-Adresse Ihres Stimmrechtsvertreterseinlangen:(i) stossier.frauenthal@hauptversammlung.at(ii) oberhammer.frauenthal@hauptversammlung.at(iii) wilfling.frauenthal@hauptversammlung.at(iv) nauer.frauenthal@hauptversammlung.atDurch diese Art der Übermittlung hat ausschließlich der von Ihnen ausgewählteund bevollmächtigte besondere Stimmrechtsvertreter, nicht hingegen einer derübrigen Stimmrechtsvertreter, unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht.Eine persönliche Übergabe der Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreteram Versammlungsort ist jedoch zum Zweck der Wahrung der besonderen Maßnahmenaufgrund von COVID-19 ausdrücklich ausgeschlossen.Im Übrigen stehen folgende Kommunikationswege und Adressen für die Übermittlungder Vollmachten zur Verfügung:Per Post oder BotenFrauenthal Holding AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 81Per SWIFT GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599,unbedingt ISIN AT0000762406 im Text angeben)Wir bitten im Interesse einer reibungslosen Abwicklung stets diebereitgestellten Formulare zu verwenden.Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt derVollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestelltenVollmachtsformular.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals erreichenund die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktiensind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnungdieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn diesesVerlangen in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 15. Mai 2020 (24:00Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1090Wien, Rooseveltplatz 10, Abteilung Investor Relations, Mag. Erika Hochrieser,zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlagsamt Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Spracheabgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor AntragstellungInhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaftnicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungenüber Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssensich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktGVorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dassdiese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, deranzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandsoder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textformspätestens am 26. Mai 2020 (24:00 Uhr MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaftentweder per Telefax an+43 (0)1 505 42 06 - 33 oder in Textform an 1090 Wien, Rooseveltplatz 10,Abteilung Investor Relations, Mag. Erika Hochrieser, oder per E-Mail:e.hochrieser@frauenthal.at, wobei das Verlangen in Textform im Sinne des § 13Abs 2 AktG, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Sofernfür Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist,so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaftenWiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person desErklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung derNamensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. DerBeschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch indeutscher Sprache abgefasst sein.Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelleder Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, dienur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln, müssen sich aufdenselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)verwiesen.3. Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktGZum Tagesordnungspunkt 6. "Wahlen in den Aufsichtsrat" und der allfälligenErstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäß § 110 AktGmacht die Gesellschaft folgende Angaben:Die Frauenthal Holding AG unterliegt nicht dem Anwendungsbereich von § 86 Abs 7AktG und hat daher nicht das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zuerfüllen.4. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht gemäß § 118 AktGauch bei der virtuellen Hauptversammlung während der Hauptversammlung von denAktionären selbst ausgeübt werden kann. Bitte beachten Sie, dass während derHauptversammlung vom Vorsitzenden angemessene zeitliche Beschränkungenfestgelegt werden können.Dessen ungeachtet werden die Aktionäre gebeten alle Fragen in Textform per E-Mail an die Adresse vorstand@frauenthal.at zu übermitteln und zwar sorechtzeitig, dass diese spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung, dasist Dienstag, der 2. Juni 2020, bei der Gesellschaft einlangen.Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und rascheBeantwortung der von Ihnen gestellten Fragen in der Hauptversammlung.Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches auf der Internetseite derGesellschaft unter www.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020abrufbar ist.Es wird ausdrücklich ersucht, das Frageformular hinsichtlich der "Angaben zumAktionär" vollständig auszufüllen bzw im einfachen E-Mail diese Angaben zumAktionär zu machen, und in jeden Fall insbesondere die E-Mail Adresse, dasGeburtsdatum bzw die Firmenbuchnummer und ein Kennwort anzugeben, um demVorstand bei Kommunikation zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere währendder Hauptversammlung per E-Mail, auf geeignete Weise die Prüfung der Identitätdes betreffenden Aktionärs zu ermöglichen bzw zu erleichtern.Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre ist derNachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß Punkt IV. dieser Einberufung und dieErteilung einer entsprechenden Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertretergemäß Punkt V. dieser Einberufung.Auf die WEITERGEHENDE INFORMATION ÜBER DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§109, 110, 118 UND 119 AKTG, INSBESONDERE IM SINNE DER GESELLSCHAFTSRECHTLICHENCOVID-19-VERORDNUNG, DEN ABLAUF DER HAUPTVERSAMMLUNG UND INFORMATIONEN ZUMDATENSCHUTZ DER AKTIONÄRE, die auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020 zugänglich sind, wirdhingewiesen.5. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt derTagesordnung Anträge zu stellen.Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß Punkt IV.dieser Einberufung und die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht an denbesonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. dieser Einberufung.Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingenddie rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß § 110 AktG voraus:Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 6 der Tagesordnung) können nurvon Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 26. Mai 2020 inder oben angeführten Weise (Punkt VI Abs 2) der Gesellschaft zugehen. JedemWahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenenPerson über ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbarenFunktionen sowie über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheitbegründen könnten, anzuschließen.Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds beider Abstimmung nicht berücksichtigt werden.Hinsichtlich der Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG wirdauf die Ausführungen zu Punkt VI Unterpunkt 3 verwiesen.Auf die WEITERGEHENDE INFORMATION ÜBER DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§109, 110, 118 UND 119 AKTG, INSBESONDERE IM SINNE DER GESELLSCHAFTSRECHTLICHENCOVID-19-VERORDNUNG, DENABLAUF DER HAUPTVERSAMMLUNG UND INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ DER AKTIONÄRE,die auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020 zugänglich sind, wirdhingewiesen.6. Informationen auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG iSd COVID-19-GesG und COVID-19-GesV und zum Ablauf derHauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.frauenthal.at/InvestorRelations/Hauptversammlung2020 zugänglich.7. Information für Aktionäre zur DatenverarbeitungDie Frauenthal Holding AG nimmt Datenschutz sehr ernst.Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unterwww.frauenthal.at.VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISEGesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 9.434.990,-- und ist zerlegt in 9.434.990 auf Inhaber lautendeStückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechtebeträgt demzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung9.434.990 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung derHauptversammlung 783.499 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu,auch nicht das Stimmrecht.Keine physische AnwesenheitWir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei der Durchführung derkommenden Hauptversammlung am Veranstaltungsort weder Aktionäre noch Gästepersönlich zugelassen sind.Wien, im Mai 2020Der VorstandRückfragehinweis:Frau Mag. Erika HochrieserEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Frauenthal Holding AGRooseveltplatz 10A-1090 WienTelefon: +43 1 505 42 06 -35FAX: +43 1 505 42 06 -33Email: e.hochrieser@frauenthal.atWWW: www.frauenthal.atISIN: AT0000762406, AT0000492749Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Frauenthal Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66340/4590997