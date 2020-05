FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analystin Paola Sabbione sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von positiven Geschäftstrends der Italiener. Sie erwartet keinen Grund, dass sich die Konsens-Schätzungen wesentlich ändert könnten./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 06:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken