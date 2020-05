LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LVMH von 510 auf 440 Euro gesenkt, die Einstufung aber nach den Corona-Kursverlusteen auf "Buy" belassen. Wer denke, das erste Quartal sei für die Luxusgüterbranche hart gewesen, dürfte vom zweiten negativ überrascht werden, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier drohten den meisten Konzernen Verluste. Die Erholung werde dann auch nicht über Nacht kommen, so Rambourg./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 00:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken