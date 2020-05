Bonn (www.anleihencheck.de) - Das US-Finanzministerium will im laufenden Quartal neue Staatsanleihen im Volumen von rund drei Billionen US-Dollar zur Finanzierung der Maßnahmen in der Coronavirus-Krise begeben, so die Analysten von Postbank Research.Bis zum Ende des Haushaltsjahres im September würden sich die bislang realisierten und geplanten Emissionen damit auf knapp 4,5 Billionen US-Dollar belaufen - mehr als das Dreifache des Vorjahres. Größere Kursverwerfungen seien trotz der Angebotsausweitung aber nicht zu erwarten, dürfte die FED doch ihre Anleiheankäufe bei Bedarf jederzeit wieder aufstocken und einen Renditeanstieg begrenzen. ...

