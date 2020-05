Nissan Europe hat den E-Lieferwagen von Voltia in sein Modellangebot aufgenommen. Damit wird die bisher von dem E-Mobilitätsspezialisten in Eigenregie vertriebene Version des e-NV200 mit größerer Ladefläche von Nissan in Europa als "Nissan e-NV200 XL Voltia" verkauft. Bei dem "Nissan e-NV200 XL Voltia" handelt es sich um einen Umbau von Voltia. Die Spezialisten aus der Slowakei haben dafür einen e-NV200 ...

